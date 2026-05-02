Nem nyert, ezért tört-zúzott egy debreceni lottózóban
Ittasan próbált szerencsét a Hajdú-Bihar vármegyei debreceni lottózóban, majd mivel nem volt szerencsés, tört-zúzott az üzletben – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, kedd reggel tért be az elkövető egy helyi lottózóba, ám a szerencse nem állt mellette, ezen feldühödött, és dühét a kaparós sorjegytartókon vezette le, miközben jó hangosan szitkozódott.
Az ott dolgozók azonnal értesítették a rendőrséget, akik még a helyszínen elfogták a dühöngő férfit, megbilincselték, majd előállították. Garázdaság és rongálás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
