Kisbaba életéért küzdöttek a budapesti Pesterzsébeten
Átszakította a szalagkorlátot, majd az árokban landolt az M3-ason
Szalagkorlátnak csapódott, majd az árokban landolt egy autó az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán Nagyfüged és Kál között péntek éjjel – közölte a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület – Füzesabony a Facebook-oldalán.
0:22-kor érkezett a bejelentés a tűzoltókhoz, akik a mentőkel együtt nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az autót áramtalanították, és a szerencsének köszönhetően a kocsi két utasa segítség nélkül ki tudott szállni a járműből.
+Ez is érdekelheti
