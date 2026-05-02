Átszakította a szalagkorlátot, majd az árokban landolt az M3-ason

A feje tetejére állt az autó.
2026. május 02., szombat 12:53
Szalagkorlátnak csapódott, majd az árokban landolt egy autó az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán Nagyfüged és Kál között péntek éjjel – közölte a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület – Füzesabony a Facebook-oldalán.

 
0:22-kor érkezett a bejelentés a tűzoltókhoz, akik a mentőkel együtt nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az autót áramtalanították, és a szerencsének köszönhetően a kocsi két utasa segítség nélkül ki tudott szállni a járműből.

 

