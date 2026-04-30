Egy laza pulcsi is elég a munka ünnepén, 25 fokkal robban be a korai nyár

Meglehetősen csípősen indult a csütörtök reggel, ugyanis megdőlt egy 50 éves hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon -5 fokig hűlt le a levegő, ezzel pedig megdőlt az 1976-os, Kékestetőn mért országos hidegrekord – közölte a Hungaromet.



A méhek világnapján hűvös, de napos, száraz időre számíthatunk, a napi maximum 12 és 16 fok között alakul, de a Tiszántúlon az erős északkeleti, északi szél miatt ezt több fokkal alacsonyabbnak érezhetjük. Késő estére 3 és 11 fok közé hűl le a levegő.



A munka ünnepén derült, napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható. Csapadék nem valószínű.