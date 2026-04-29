Belőttek egy óvoda ablakán Solymáron

Meghökkentő eset történt a Pest vármegyei Solymáron, ugyanis kedden kora délután belőttek az egyik csoportszoba ablakán – közölte a Solymári Polgármesteri Hivatal a Facebook-oldalán.



Mint kiderült, a solymári kék óvoda épületébe a zárt redőnnyel lehúzott nyitott ablakon keresztül belőttek egy ismeretlen eszközzel, ahol a lövedék a szoba faláról a földre esett. Szerencsére senki nem tartózkodott a helyiségbe, így nem történt személyi sérülés.

A pilisvörösvári járőrök és a solymári közterület-felügyelők percek alatt a helyszínre érkeztek, és elfogták a feltételezett elkövetőt.

