Belőttek egy óvoda ablakán Solymáron
Meghökkentő eset történt a Pest vármegyei Solymáron, ugyanis kedden kora délután belőttek az egyik csoportszoba ablakán – közölte a Solymári Polgármesteri Hivatal a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, a solymári kék óvoda épületébe a zárt redőnnyel lehúzott nyitott ablakon keresztül belőttek egy ismeretlen eszközzel, ahol a lövedék a szoba faláról a földre esett. Szerencsére senki nem tartózkodott a helyiségbe, így nem történt személyi sérülés.
A pilisvörösvári járőrök és a solymári közterület-felügyelők percek alatt a helyszínre érkeztek, és elfogták a feltételezett elkövetőt.
