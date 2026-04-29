Kilenc évet kapott a férjét megfojtó pécsi nő
Fegyveres férfi őrjöngött egy pécsi iskola mellett
Mentők és rendőrök lepték el hétfőn a Baranya vármegyei pécsi általános iskola melletti épületet, ahol egy ittas agresszívan viselkedő férfi okozott riadalmat – közölte a Baranya vármegyei hírportál.
Mint kiderült, a helyi lakosok arra lettek figyelmesek, hogy az iskola melletti házból egy kislányt és egy nőt az ablakon keresztül segített ki egy férfi, majd pillanatok alatt a hatóságok is megjelentek az utcában.
Egy agresszív, ittas, fegyverrel felszerelkezett férfit vezettek ki a házból.
A helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba és a legfrissebb információk szerint rendőrségi eljárás nem indult az ügyben.
