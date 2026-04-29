Az intenzívre került egy anya, miután folyóba esett gyermeke segítségére sietett
Megrázó jelenetek játszódtak le kedden délután a németországi Lauffen városában, ahol egy anya az életét kockáztatva ugrott a folyóba, hogy megmentse kétéves gyermekét – számolt be szerdán a BILD.
A kisfiú egy játszótérről szaladt a Neckar folyó felé, majd beleesett a vízbe. Az anya azonnal reagált, és habozás nélkül utána vetette magát, hogy kimentse.
A drámai pillanatokat egy közelben tartózkodó férfi is észlelte, aki azonnal közbelépett, és sikerült kihúznia a gyermeket a vízből. Eközben az anyát a sodrás elragadta, így a mentés már jóval nehezebbé vált.
A tűzoltók végül csónakkal találták meg és emelték ki a nőt, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A kisgyermek állapota stabil, az anya azonban súlyos állapotban került kórházba, jelenleg is intenzív osztályon kezelik.
