Az intenzívre került egy anya, miután folyóba esett gyermeke segítségére sietett

Megrázó jelenetek játszódtak le kedden délután a németországi Lauffen városában, ahol egy anya az életét kockáztatva ugrott a folyóba, hogy megmentse kétéves gyermekét – számolt be szerdán a BILD.

A kisfiú egy játszótérről szaladt a Neckar folyó felé, majd beleesett a vízbe. Az anya azonnal reagált, és habozás nélkül utána vetette magát, hogy kimentse.

A drámai pillanatokat egy közelben tartózkodó férfi is észlelte, aki azonnal közbelépett, és sikerült kihúznia a gyermeket a vízből. Eközben az anyát a sodrás elragadta, így a mentés már jóval nehezebbé vált.



A tűzoltók végül csónakkal találták meg és emelték ki a nőt, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A kisgyermek állapota stabil, az anya azonban súlyos állapotban került kórházba, jelenleg is intenzív osztályon kezelik.