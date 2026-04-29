Hat bányamunkás halt meg Oroszországban egy lavinában

A baleset a mujszkiji járásban található Irakinda bányánál történt, amikor kilenc munkás egy utat takarított. A lezúduló hótömeg 150 méter hosszan, 50 méter szélességben és mintegy 6 méter vastagon fedte be a baleset helyszínét.

Buryatia, Russia.

A group of 9 gold miners from the Nordgold company was hit by an avalanche.

6 dead, 3 injured.



Három munkásnak sikerült önerőből megmenekülnie, hatot viszont maga alá temetett a hó. Miután minden áldozat holttestét megtalálták, a mentőalakulatok a kutatást befejezték.

Forrás: MTI