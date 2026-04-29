A nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit
Várni kell a csobbanásra: szokatlan fordulat a hazai fürdők életében
A megszokottól eltérőn nem május 1-jén nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén. Ennek oka az energiaárak emelkedése - mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére.
Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a fürdők.
Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket - mondta a főtitkár.
Kiemelte: a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik.
A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni
- tette hozzá Balogh Zoltán.
A belépőjegyek várható áráról elmondta: országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, az egyes fürdők között azonban jelentős, 5-20 százalék közötti a szórás.
A jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza a drágulást, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén.
2024 január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára
- közölte.
Több mint 220 turisztikailag releváns fürdő működik Magyarországon, az idei szezonra újranyitott Siófokon a Galérius fürdő, és megújult a nyíregyházi fürdő szaunavilága
- mondta Balogh Zoltán.
A nyitókép illusztráció: MTI/Balogh Zoltán
