Egész éjjel egy eltévedt túrázót kerestek a Mátrában

Háromórás keresés után találták meg.
2026. április 28., kedd 13:30
Sikeresen megmentették azt a 46 éves Kékestető és Mátrafüred között eltévedt túrázót, aki április 25-én este tíz óra után kért segítséget a rendőröktől – közölte a Heves vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.


A kereséshez a Kékes Kutató-Mentő Egyesület munkatársa is csatlakozott, és a háromórás kitartó kutatásnak meglett az eredménye, ugyanis a Csepegő-forrás közelében sikeresen megtalálták az ijedt kirándulót, akit a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon már várt a hozzátartozója.

 

