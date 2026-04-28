2026. április 28. kedd, Valéria
19°C Budapest
templom
katasztrófavédelem
tűz

Megrendítő videó: Lángokban áll a dióshalmi templom, több egységet riasztottak

Megrendítő videó: Lángokban áll a dióshalmi templom, több egységet riasztottak
A helybéliek közül sokan már tudni vélik, mi okozhatta a balesetet.
2026. április 28., kedd 13:30
Vágólapra másolva!

Kigyulladt a görögkatolikus templom kedden délelőtt Dióshalmon, a romániai Máramaros megyében.

Az erdélyi Maszol.ro beszámolója szerint a katasztrófavédelem több egységet is a helyszínre vezényelt. Mire a szakemberek odaértek, már a lángok teljesen beborították az épület tetőszerkezetét. 

 

A hatóságok felhívták a figyelmet, hogy nem a világörökség részének számító, 1721-ben épült fatemplomról van szó, hanem egy újonnan épülő imaházról. 

A tüzet megelőző napon szerelték fel a harangokat, ezért a helyiek úgy vélik, egy, a hegesztés során kipattanó szikra okozhatta később a balesetet.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra