Megrendítő videó: Lángokban áll a dióshalmi templom, több egységet riasztottak

Kigyulladt a görögkatolikus templom kedden délelőtt Dióshalmon, a romániai Máramaros megyében.

Az erdélyi Maszol.ro beszámolója szerint a katasztrófavédelem több egységet is a helyszínre vezényelt. Mire a szakemberek odaértek, már a lángok teljesen beborították az épület tetőszerkezetét.