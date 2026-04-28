Lövöldözés volt Athénban
Megrendítő videó: Lángokban áll a dióshalmi templom, több egységet riasztottak
Kigyulladt a görögkatolikus templom kedden délelőtt Dióshalmon, a romániai Máramaros megyében.
Az erdélyi Maszol.ro beszámolója szerint a katasztrófavédelem több egységet is a helyszínre vezényelt. Mire a szakemberek odaértek, már a lángok teljesen beborították az épület tetőszerkezetét.
A hatóságok felhívták a figyelmet, hogy nem a világörökség részének számító, 1721-ben épült fatemplomról van szó, hanem egy újonnan épülő imaházról.
A tüzet megelőző napon szerelték fel a harangokat, ezért a helyiek úgy vélik, egy, a hegesztés során kipattanó szikra okozhatta később a balesetet.
+Ez is érdekelheti
Brutális támadás: Dinamitrudat dobott alvó barátjára
A felhők felett, elképesztő körülmények között szülte meg gyermekét egy édesanya
20 tonna Prosecco folyt ki az M4-es autópályán, leállt a forgalom
Családi tragédia az erdőben: vadászfegyverrel lőtte meg apját egy fiatal férfi
Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében
Drámai tűzvész pusztított egy faluban, egész utcák égtek porrá egyetlen este alatt
Magyar bűnözőt tepertek le a rendőrök egy külföldi áruházban, hihetetlen részletek derültek ki
Texasban halálos áldozatokat is követelt a tornádó
Vád alá helyezik hétfőn a Donald Trump részvételével tartott gálavacsora helyszínén lövöldöző férfit
Tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése az egyesült államokbeli Georgia államban
Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe