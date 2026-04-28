Álló autó gázpedáljára lépett egy kisfiú Pécsnél, házba csapódott

Különös és egyben riasztó esetről számolt be a Somogy vármegyei rendőrség hétfőn a közösségi oldalán. A történet a Kaposvár egyik családi házának udvarán kezdődött vasárnap délben, és néhány pillanat alatt súlyos balesetbe torkollott.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy helyi nő az udvaron parkoló autó volánja mögé ült, ölébe véve kiskorú gyermekét. A kisfiú azonban véletlenül a gázpedálra lépett, mire a kocsi hirtelen felgyorsult. Az autó áttörte az udvar kapuját, majd a járdán és az úttesten áthaladva nagy erővel a szemközti ház falának csapódott.