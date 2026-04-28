Álló autó gázpedáljára lépett egy kisfiú Pécsnél, házba csapódott

Álló autó gázpedáljára lépett egy kisfiú Pécsnél, házba csapódott
Többen megsérültek.
2026. április 28., kedd 08:24
Frissítve: 2026. április 28., kedd 08:26
Különös és egyben riasztó esetről számolt be a Somogy vármegyei rendőrség hétfőn a közösségi oldalán. A történet a Kaposvár egyik családi házának udvarán kezdődött vasárnap délben, és néhány pillanat alatt súlyos balesetbe torkollott.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy helyi nő az udvaron parkoló autó volánja mögé ült, ölébe véve kiskorú gyermekét. A kisfiú azonban véletlenül a gázpedálra lépett, mire a kocsi hirtelen felgyorsult. Az autó áttörte az udvar kapuját, majd a járdán és az úttesten áthaladva nagy erővel a szemközti ház falának csapódott.

Galéria: Álló autó gázpedáljára lépett egy kisfiú Pécsnél, házba csapódott
Fotó: Somogy vármegyei rendőrség
Álló autó gázpedáljára lépett egy kisfiú Pécsnél, házba csapódott

A balesetben mind az anya, mind a gyermek megsérült, a mentők kórházba szállították őket. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A hatóságok az eset kapcsán ismételten hangsúlyozták: 

a közlekedés során az elővigyázatosság kulcsfontosságú. A szabályok betartása, a kellő figyelem, türelem és egymás iránti felelősség jelentősen csökkentheti a hasonló balesetek kockázatát.

 

 

