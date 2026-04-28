Fejbe találta a tűzijáték, azonnal meghalt egy férfi

A Monori Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, akinek a szilveszteri tűzijáték fellövésekor elkövetett mulasztásai miatt egy férfi életét vesztette - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az üllői férfi még 2024-ben Szlovákiában szerzett be tűzijáték bombákat, amelyek kizárólag pirotechnikusi képesítéssel és külön rendőrségi engedély birtokában használhatók.

Mint írták, 2025. január 1-jén éjfél után pár perccel a vádlott és barátja, a sértett az udvarra ment, ahol a vádlott egy vödörbe állította a tűzijátékot, majd anélkül, hogy betartotta volna a jogszabályban előírt 15 méteres biztonsági távolságot, a gyújtózsinórt meggyújtotta.

A tűzijáték bomba a vödör közelében álló sértettet a homlokán találta el és felrobbant. Az illető olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek következtében életét vesztette.

A főügyészség szerint a baleset oka az volt, hogy a vádlott nem tartotta be a jogszabályi előírásokat, így nem vette igénybe pirotechnikusi képesítéssel rendelkező szakember közreműködését, szakértelem hiányában nem szabványos, illetve nem szabályosan felállított vetőcsövet alkalmazott és nem tartotta meg a jogszabályban meghatározott biztonsági távolságot.