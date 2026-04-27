Különös tilalom lép életbe Győr-Moson-Sopronban – szabálymódosítás mellett döntött a szövetség

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége vasárnap a közösségi médiában jelezte, hogy fontos szabálymódosítást hajtottak végre.

Mint írták, a horgászrendből törölték azt a részt, amely teljesen megtiltotta a növényi eredetű csalikkal való horgászatot a pontytilalom ideje alatt. Eddig ilyenkor csak élő vagy elpusztult állati eredetű csalit lehetett használni.

A pontytilalom alatt célzottan pontyra horgászni és bojlizni, behúzós módszerrel békés halra horgászni tilos

– idézték, hogyan szól pontosan a változtatás után a szabály szövege.