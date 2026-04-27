Különös tilalom lép életbe Győr-Moson-Sopronban – szabálymódosítás mellett döntött a szövetség
A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége vasárnap a közösségi médiában jelezte, hogy fontos szabálymódosítást hajtottak végre.
Mint írták, a horgászrendből törölték azt a részt, amely teljesen megtiltotta a növényi eredetű csalikkal való horgászatot a pontytilalom ideje alatt. Eddig ilyenkor csak élő vagy elpusztult állati eredetű csalit lehetett használni.
A pontytilalom alatt célzottan pontyra horgászni és bojlizni, behúzós módszerrel békés halra horgászni tilos
– idézték, hogyan szól pontosan a változtatás után a szabály szövege.
Hozzátették, a bojlizás tilalma a Zátonyi-Dunára és a Mosoni-Duna-holtágra nem vonatkozik.
Idén a pontytilalom május 4-től május 29-ig tart.
A nyitókép illusztráció: Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége / Facebook
