Pest vármegyei horror: A nyílt utcán ölt a rettegett elkövető
Meghalt Mészely László
Sajnos gyászol a BFC család, gyászol a füredi foci! 65 éves korában elhunyt Mészely László! Laci nélkül szegényebb lesz a füredi labdarúgás...Mindenesként szolgálta a focit!
– kezdte a megemlékezést a Balatonfüredi FC Utánpótlás a Facebook-oldalán.
Mészely László ahogy tudta segítette a focicsapat munkáját.
Volt technikai vezető, segített az akkor szerveződött lánycsapatnál, dolgozott gondnokként, a Fürdő utcában! Vállalkozásával segítette a szerelések feliratozását! Emlékezzünk a legendás Minarik csapatára...Nélküle nem volt hazai meccs...
Mészely Laci "Gülü" nélküled szegényebb a BFC-pálya, hiányozni fogsz a koncertekről...Nyugodj békében...
– zárták a bejegyzést.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
