2026. április 27. hétfő, Zita
18°C Budapest
elhunyt
meghalt
halálhír

Meghalt Mészely László

A balatonfüredi focicsapat korábbi technikai vezetője hosszú betegség után, 65 éves korában hunyt el.
2026. április 27., hétfő 12:26
Vágólapra másolva!

Sajnos gyászol a BFC család, gyászol a füredi foci! 65 éves korában elhunyt Mészely László! Laci nélkül szegényebb lesz a füredi labdarúgás...Mindenesként szolgálta a focit! 

– kezdte a megemlékezést a Balatonfüredi FC Utánpótlás a Facebook-oldalán.


Mészely László ahogy tudta segítette a focicsapat munkáját.

Volt technikai vezető, segített az akkor szerveződött lánycsapatnál, dolgozott gondnokként, a Fürdő utcában! Vállalkozásával segítette a szerelések feliratozását! Emlékezzünk a legendás Minarik csapatára...Nélküle nem volt hazai meccs...

Mészely Laci "Gülü" nélküled szegényebb a BFC-pálya, hiányozni fogsz a koncertekről...Nyugodj békében...

– zárták a bejegyzést.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra