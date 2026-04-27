Hátborzongató eset: női holttestet találtak a komáromi Monostori-erdőben

Megrendítő hír érkezett Komárom-Esztergom vármegyéből, ugyanis holttestet találtak a helyi Monostori-erdő nyugodt, zöldövezeti részen – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

A helyszínt a hatóságok elkerítették, és jelenleg is folynak a vizsgálatok. Az eddigi információink szerint egy nő maradványai kerülhettek elő.

