Megdöbbentő adatokat mértek Északkelet-Magyarországon kora reggel, ránk rúgták az ajtót a mínuszok

Helyenként viharos széllökésekkel nagy adag hideg, száraz légtömeg zúdult be a Kárpát-medencébe vasárnap – számolt be az Időkép.

Ennek hatására hétfőre virradóra sokfelé visszatértek a fagyok. Nem ritkán -3 és 0 fok között alakultak a minimumok, de az ország északkeleti vidékein még ennél is alacsonyabbra eshetett a hőmérők higanyszála.

A leghidegebb Szabolcsbákán volt, ahol -5,2 fokot regisztráltak, de nem sokkal maradt el Zabar és Nyírábrány sem, hiszen mindkét településen -4,2 fokot mértek.

Várhatóan a hét további részében is velünk maradnak a hajnali fagyok.

A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter