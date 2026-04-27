Megdöbbentő adatokat mértek Északkelet-Magyarországon kora reggel, ránk rúgták az ajtót a mínuszok

Mintha csak néhány hónapot visszamentünk volna az időben.
2026. április 27., hétfő 08:21
Helyenként viharos széllökésekkel nagy adag hideg, száraz légtömeg zúdult be a Kárpát-medencébe vasárnap – számolt be az Időkép.

Ennek hatására hétfőre virradóra sokfelé visszatértek a fagyok. Nem ritkán -3 és 0 fok között alakultak a minimumok, de az ország északkeleti vidékein még ennél is alacsonyabbra eshetett a hőmérők higanyszála. 

A leghidegebb Szabolcsbákán volt, ahol -5,2 fokot regisztráltak, de nem sokkal maradt el  Zabar és Nyírábrány sem, hiszen mindkét településen -4,2 fokot mértek. 

Várhatóan a hét további részében is velünk maradnak a hajnali fagyok. 

A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter

 

