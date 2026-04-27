Hajmeresztő jelenetek Szombathelyen: egy pillanat alatt életveszélybe kerültek többen

Elképesztően nagy borulást vett videóra egy cég biztonsági kamerája a minap Szombathelyen – osztotta meg a hétvégén a 112press.hu.

Mint írták, a galibát okozó Opelt egy kamionbeleset miatt terelték el, fiatal vezetője pedig félreállt, hogy a navigációs rendszerben újratervezze az utat.

Elinduláskor azonban nem figyelt oda eléggé, kihajtott az érkező Suzuki elé, amely az ütéstől az oldalára borult.



A vétlen sofőr megsérült a balesetben, a kocsiban ülők segítségére többen is azonnal odasiettek.