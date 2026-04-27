Magyar bűnözőt tepertek le a rendőrök egy külföldi áruházban, hihetetlen részletek derültek ki
Texasban halálos áldozatokat is követelt a tornádó
Az állam Oklahomához közeli északi részén fekvő Runaway Bay városban egy ember veszítette életét - közölte J.D. Clark Wise megyei elöljáró.
A közeli Springtown városban ugyancsak emberéletet követelt a súlyos vihar
- tájékoztatott David Pruitt, a helyi tűzoltóság helyettes-vezetője, aki "jelentékeny károkról" beszélt.
Az összegzés szerint húsz család otthona vált lakhatatlanná, és további károkat is jeleztek.
A meteorológusok arról számoltak be, hogy egy kiterjedt, lassan mozgó szupercella okozta a pusztítónak bizonyuló viharokat szombaton éjszaka, amelyben "rendkívül veszélyes" tornádó, azaz forgószél alakult ki.
Forrás: MTI
Vád alá helyezik hétfőn a Donald Trump részvételével tartott gálavacsora helyszínén lövöldöző férfit
Tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése az egyesült államokbeli Georgia államban
Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe
Lezárták a népszerű dunai rakpartot, tűzszerészek lepték el a környéket
Többen meghaltak a Gázai övezetben izraeli légicsapásokban
Kolumbiában többen meghaltak egy bombamerényletben az ország délnyugati részén
Elszakadt a "katapult" kábele, videón a pénteki hátborzongató baleset
Elindult a Progressz MSZ-34 teherűrhajó a Nemzetközi Űrállomásra
Lövések dördültek el Washingtonban egy rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök is részt vett
Kiderült, miért építenek napelemparkot a csernobili erőmű területén
Lángoló lakásból menekült ki az apa – három gyermekét bent hagyta meghalni