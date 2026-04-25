Azbesztszennyeződés Szombathelyen és Kőszegen, Celldömölk is közleményt adott ki
A Vas vármegyei celldömölki önkormányzat közleményt adott ki az azbesztszennyezéssel kapcsolatban a önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán.
Mint írják, megtörtént a vizsgálat, és a jelenlegi ismereteik szerint a használt kőzúzalék nem a fertőzött osztrák bányákból származik, így nem érinti azokat az azbesztszennyezés.
Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogyha bárki használt kőzúzalékot útépítés, illetve karbantartás céljából, azonnal vizsgáltassa meg annak eredetét.
Amennyiben használtak saját területeiken kőzúzalékot, járjanak utána azok eredetének és szükség esetén tegyék meg a szakértők által javasolt intézkedéseket
– emelte ki az Önkormányzat.
Kőszegen forgalomkorlátozást vezettek be
A Vas vármegyei településen a vizsgálat idejére bizonyos parkolók használatát megtiltották, valamint a kijelölt 46 utcában tíz kilométeres sebességkorlátozást vezettek be, illetve a feltehetően szennyezett területeken folyamatos nedvesítést írtak elő.
Az önkormányzat tudatta: a további fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogják a lakosságot.
Szombathelyen az azbeszt mennyisége 43 szorosan meghaladja a határértéket
Itt egy helyi lakó kíváncsisága miatt derült ki, hogy az utcájában lévő kövek ugyanabból az ausztriai bányából érkeztek, mint a bozsoki parkolóba.
A polgármester egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, locsolóautók járják az utakat, valamint a sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki, hogy elkerüljék a por levegőbe jutását.
Nyitókép: Tények Archív
