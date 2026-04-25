Azbesztszennyeződés Szombathelyen és Kőszegen, Celldömölk is közleményt adott ki

A Vas vármegyei celldömölki önkormányzat közleményt adott ki az azbesztszennyezéssel kapcsolatban a önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán.

Mint írják, megtörtént a vizsgálat, és a jelenlegi ismereteik szerint a használt kőzúzalék nem a fertőzött osztrák bányákból származik, így nem érinti azokat az azbesztszennyezés.

Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogyha bárki használt kőzúzalékot útépítés, illetve karbantartás céljából, azonnal vizsgáltassa meg annak eredetét.