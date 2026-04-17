Rákkeltő anyag került az utakra Szombathelyen

Porzottak az elmúlt napokban az utak az Oladi plató városrészen Szombathelyen. Az utat borító kavicsokról a napokban derült ki, hogy azbeszttel szennyezettek, sőt a legfrissebb mérések szerint az anyag mennyisége 43 szorosan haladja meg a határértéket. Az aszbeszt szürkés színe a talajon, sőt az autókon is látszik.

A kőzetek bevizsgálását egy helyi lakó kezdeményezte mert az utcájukban lévő köveket nagyon hasonlónak látta a bozsoki parkolóban talált azbeszttel szennyezett kövekkel.

Mint kiderült ide is ugyanabból az ausztriai bányából érkezett a zúzott kő, mint a bozsoki parkolóba, a kapott dokumentumok szerint azonban nem volt szennyezett.