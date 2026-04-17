Rákkeltő anyag került az utakra Szombathelyen

Az egészségügyi határérték több mint negyvenszerese a káros anyag tartalma annak a zúzottkőnek, amivel egy egész városrész útjait szórtak le Szombathelyen. A szennyezett kövek egy osztrák bányából érkeztek, ami ellen a városvezetés és a kormányhivatal most feljelentést tesz. A környéken most locsolják az utakat és 10 kilométeres sebességre csökkentették a sebességet. A lakók aggódnak mert a belélegzett azbesztes por nagyon veszélyes.
2026. április 17., péntek 09:50
Porzottak az elmúlt napokban az utak az Oladi plató városrészen Szombathelyen. Az utat borító kavicsokról a napokban derült ki, hogy azbeszttel szennyezettek, sőt a legfrissebb mérések szerint az anyag mennyisége 43 szorosan haladja meg a határértéket. Az aszbeszt szürkés színe a talajon, sőt az autókon is látszik. 

A kőzetek bevizsgálását egy helyi lakó kezdeményezte mert az utcájukban lévő köveket nagyon hasonlónak látta a bozsoki parkolóban talált azbeszttel szennyezett kövekkel. 

Mint kiderült ide is ugyanabból az ausztriai bányából érkezett a zúzott kő, mint a bozsoki parkolóba, a kapott dokumentumok szerint azonban nem volt szennyezett.

 

Hogy mégis, hogyan és hol szennyeződött be a kavics, azt majd a hatóság fogja kideríteni, ugyanis büntetőfeljelentést tesz a város és a kormányhivatal a bányatársaság felé. Ezen kívül a polgármester egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, locsolóautók járják az utakat, valamint a sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki, hogy elkerüljék a por levegőbe jutását. A környéken mintegy 1100 ember lakik, akik közül sokan most szembesültek azzal, hogy mekkora a baj. 

Egy Tényeknek nyilatkozó orvos szerint hosszú távon súlyos betegséget is okozhat ha a szervezetbe kerül az azbeszt por.

Kiderült továbbá az is, hogy az azbesztes kavicsból Szombathely más részére és több vasi településre is juthatott.

