Lángoló lakásból menekült ki az apa – három gyermekét bent hagyta meghalni
Egy 39 éves egyesült államokbeli wisconsini férfi, Joshua Kannin kimenekült a lángoló lakásából, és három gyermekét bent hagyta meghalni – közölte a lawandcrime.
Mint kiderült, 2025. november 27-én, az elkövetőnél voltak a gyermekei, akik este 9 órakor lefeküdtek aludni.
Később a tettes felébredt, lement a földszintre, ahol egy kis tüzet látott a konyhában. Pánikba esett, és átrohant a szomszédjához, hogy segítséget kérjen, tudva, hogy a gyerekei még mindig a lakás második emeletén alszanak.
Mire a tűzoltók és a rendőrök este 22 óra 30 perc körül a helyszínre érkeztek, a lakás teljes egészében lángolt. Az apuka ekkor elmondta a mentőknek, hogy három gyermeke még mindig bent van.
Megpróbáltam visszamenni, de a füst felém csapott, és nem láttam. Alig tettem meg két lépést, és vissza kellett fordulnom
– mondta a rendőröknek a tettes.
Két fiát a konyhában találták meg, a lányát kórházba szállították, de ő sem élte túl a tragédiát.
Az eddigi bizonyítékok alapján a fiúk tésztát főztek a tűzhelyen, miközben apjuk fent aludt, és véletlenül okozhatták a tüzet.
A férfi elismerte, hogy azért szerelte le a lakásban a füstjelzőket, mert azok véletlenszerűen megszólaltak, ami nagyon bosszantó volt.
A tettest halált okozó gyermek elhanyagolásával vádolják, első bírósági megjelenése május 14-re van kitűzve.
Nyitókép: GoFundMe
