Lángoló lakásból menekült ki az apa – három gyermekét bent hagyta meghalni

Egy 39 éves egyesült államokbeli wisconsini férfi, Joshua Kannin kimenekült a lángoló lakásából, és három gyermekét bent hagyta meghalni – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, 2025. november 27-én, az elkövetőnél voltak a gyermekei, akik este 9 órakor lefeküdtek aludni.

Később a tettes felébredt, lement a földszintre, ahol egy kis tüzet látott a konyhában. Pánikba esett, és átrohant a szomszédjához, hogy segítséget kérjen, tudva, hogy a gyerekei még mindig a lakás második emeletén alszanak.

Mire a tűzoltók és a rendőrök este 22 óra 30 perc körül a helyszínre érkeztek, a lakás teljes egészében lángolt. Az apuka ekkor elmondta a mentőknek, hogy három gyermeke még mindig bent van.