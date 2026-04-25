Lángoló lakásból menekült ki az apa – három gyermekét bent hagyta meghalni

Lángoló lakásból menekült ki az apa – három gyermekét bent hagyta meghalni
Megpróbált visszamenni, de túl nagy volt a füst. Most áll bíróság elé.
2026. április 25., szombat 17:44
Egy 39 éves egyesült államokbeli wisconsini férfi, Joshua Kannin kimenekült a lángoló lakásából, és három gyermekét bent hagyta meghalni – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, 2025. november 27-én, az elkövetőnél voltak a gyermekei, akik este 9 órakor lefeküdtek aludni.

Később a tettes felébredt, lement a földszintre, ahol egy kis tüzet látott a konyhában. Pánikba esett, és átrohant a szomszédjához, hogy segítséget kérjen, tudva, hogy a gyerekei még mindig a lakás második emeletén alszanak.

Mire a tűzoltók és a rendőrök este 22 óra 30 perc körül a helyszínre érkeztek, a lakás teljes egészében lángolt. Az apuka ekkor elmondta a mentőknek, hogy három gyermeke még mindig bent van.

Megpróbáltam visszamenni, de a füst felém csapott, és nem láttam. Alig tettem meg két lépést, és vissza kellett fordulnom

– mondta a rendőröknek a tettes.

Két fiát a konyhában találták meg, a lányát kórházba szállították, de ő sem élte túl a tragédiát.

Az eddigi bizonyítékok alapján a fiúk tésztát főztek a tűzhelyen, miközben apjuk fent aludt, és véletlenül okozhatták a tüzet.

A férfi elismerte, hogy azért szerelte le a lakásban a füstjelzőket, mert azok véletlenszerűen megszólaltak, ami nagyon bosszantó volt.

A tettest halált okozó gyermek elhanyagolásával vádolják, első bírósági megjelenése május 14-re van kitűzve.

Nyitókép: GoFundMe

 

