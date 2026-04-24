2026. április 24. péntek, György
19°C Budapest
roller
baleset
bírság

90 éves rolleres okozott balesetet Eszéknél

90 éves rolleres okozott balesetet Eszéknél
Több mentőegység sietett a helyszínre.
2026. április 24., péntek 10:02
Vágólapra másolva!

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le a horvátországi Eszék településén hétfő délután. Egy 90 éves rolleres balesetet okozott, amikor a tilos jelzés ellenére nagy sebességgel behajtott egy forgalmas kereszteződésbe - számolt be róla az index.hr.

Az eset mindössze 25 kilométerre történt Baranya vármegye határától.

A kijelölt gyalogátkelőhelyen piros volt a lámpa, azonban a 90 éves rolleres behajtott a kereszteződésbe. Itt oldalról nekiütközött egy szabályosan közlekedő autónak, amelyet egy 70 éves sofőr vezetett

- írták a közleményükben.

A horvát sajtó beszámolói szerint a rolleres férfi az ütközés következtében az úttestre zuhant.

A kiérkező mentők ellátták az idős férfit, könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hatóságok a rolleresre közlekedési baleset okozásáért és többszörös közlekedési szabálysértésért bírságot szabtak ki.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock


Kapcsolódó tartalom: 

Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra