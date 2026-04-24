Holtan találták az UFO-kutatót, öngyilkos lett

David Wilcock, az UFO- összeesküvés-elméletekkel foglalkozó körökben ismert amerikai író és YouTuber a minap 53 éves korában elhunyt - számolt be róla csütörtökön a LADBIBLE.

A rendőrséget coloradoi otthonához riasztották hétfőn, ahol a férfi egy fegyverrel állt a háza előtt.

Magára szegezte a pisztolyt és meghúzta a ravaszt, az egyenruhások sem megakadályozni, sem pedig megmenteni nem tudták már. Információk szerint mentális problémákkal küzdött.

A helyszínen halottnak nyilvánították.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.



Nyitókép: David Wilcock YouTube-csatornája