Holtan találták az UFO-kutatót, öngyilkos lett

53 éves volt.
2026. április 24., péntek 13:42
David Wilcock, az UFO- összeesküvés-elméletekkel foglalkozó körökben ismert amerikai író és YouTuber a minap 53 éves korában elhunyt - számolt be róla csütörtökön a LADBIBLE.

A rendőrséget coloradoi otthonához riasztották hétfőn, ahol a férfi egy fegyverrel állt a háza előtt.

Magára szegezte a pisztolyt és meghúzta a ravaszt, az egyenruhások sem megakadályozni, sem pedig megmenteni nem tudták már. Információk szerint mentális problémákkal küzdött.

A helyszínen halottnak nyilvánították.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.

Nyitókép: David Wilcock YouTube-csatornája

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.

 

 

