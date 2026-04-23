2026. április 25. szombat, Márk
22°C Budapest
posta
számla
vezető
csalás

Titokban ürítette a számlákat a posta vezetője, sok pénzt nyúlt le
Visszaélt a pozíciójával.
2026. április 23., csütörtök 14:29
Vágólapra másolva!

Egy 38 éves nő a gyanú szerint több ezer eurót emelt le ügyfelek számlájáról, miközben vezető beosztásban dolgozott a Szlovák Posta egyik kirendeltségén – írta meg csütörtökön a Paraméter.

Az érintett ügyfelek jelenléte és tudta nélkül töltött ki pénzfelvételi nyomtatványokat, és jogos tranzakció látszatát keltve vett fel pénzt a számláikról

A nyomozás eddigi adatai alapján két ügyfelet károsíthatott meg: az egyik esetben 4000, a másikban 7200 eurót vehetett fel illetéktelenül. A sértettek csak később, bankszámlakivonataik ellenőrzésekor szembesültek a hiánnyal.

Az ügyben a nagymihályi rendőrség folytat nyomozást, miközben a hatóságok ismét figyelmeztetnek: kiemelten fontos a pénzügyek rendszeres ellenőrzése, különösen az idősebb korosztály számára.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

