Megölte, feldarabolta, majd elégette felesége barátjának holttestét
Titokban ürítette a számlákat a posta vezetője, sok pénzt nyúlt le
Egy 38 éves nő a gyanú szerint több ezer eurót emelt le ügyfelek számlájáról, miközben vezető beosztásban dolgozott a Szlovák Posta egyik kirendeltségén – írta meg csütörtökön a Paraméter.
Az érintett ügyfelek jelenléte és tudta nélkül töltött ki pénzfelvételi nyomtatványokat, és jogos tranzakció látszatát keltve vett fel pénzt a számláikról
- írták.
A nyomozás eddigi adatai alapján két ügyfelet károsíthatott meg: az egyik esetben 4000, a másikban 7200 eurót vehetett fel illetéktelenül. A sértettek csak később, bankszámlakivonataik ellenőrzésekor szembesültek a hiánnyal.
Az ügyben a nagymihályi rendőrség folytat nyomozást, miközben a hatóságok ismét figyelmeztetnek: kiemelten fontos a pénzügyek rendszeres ellenőrzése, különösen az idősebb korosztály számára.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Autó zuhant a Dunába – meghalt egy idős férfi
Fűnyírás közben jött a sokk: tíz aranyrúd hevert az avarban
Sajátos nevelési igényű kisgyereket erőszakolt egy váradi gyógytornász
Saját anyjának akart maszturbáló videót küldeni magáról egy tini
Halálos áramütést szenvedett egy ikerpár, miközben egy galamb segítségére siettek
Kirúgtak egy orvosnőt, miután szexuális viszonyba keveredett a betegével
Felüljáróról zuhant le az autó, megismétlődőtt a halálos tragédia - Fotó
Holtan találták az UFO-kutatót, öngyilkos lett
90 éves rolleres okozott balesetet Eszéknél
Rémálommá vált az álomutazás: Holttesteket emeltek ki egy luxushajó közelében
Meghalt egy nő medvetámadásban Lengyelországban