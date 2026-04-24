Milliókat keres gigamelleivel a modell, de van, amiért panaszkodik
,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós
Több mint fél évszázaddal az Apollo-küldetések után is a jövőbe tekint az egyik utolsó élő holdjáró. Harrison „Jack” Schmitt, aki 1972-ben lépett a Hold felszínére, ma is úgy véli: az emberiség legnagyobb felfedezései még csak most kezdődnek – írta meg pénteken a PhysOrg.
Schmitt már akkor is előre gondolkodott, amikor a holdporban hagyta lábnyomát.
Nos, mondom neked Gene, szerintem a következő generációnak ezt kihívásként kellene elfogadnia. Hadd lássuk, hogy egyszer majd ilyen lábnyomokat hagynak maguk után
- fogalmazott egykori társának, Eugene Cernannek.
A ma 90 éves egykori űrhajós szerint a Hold nem csupán emlék, hanem lehetőség. Úgy látja, egy holdbázis kulcsszerepet játszhat a Mars elérésében, miközben geopolitikai jelentősége is egyre nő. A Hold ráadásul olyan erőforrásokat rejt, amelyek forradalmasíthatják az energiatermelést.
Kiemelte a hélium–3 nevű izotópot, amely szerinte a jövő egyik legfontosabb energiaforrása lehet, hiszen akár „hulladékmentes” nukleáris energiát is biztosíthat. Schmitt ugyanakkor nemcsak a technológiáról beszélt, hanem az univerzum mélyebb megértéséről is.
Csak emlékezni kell arra, hogy amit régen természetfelettinek neveztek, azt valószínűleg ismeretlen fizikának kellene nevezni
- hangsúlyozta.
Az űrhajós szerint a Hold valójában a tudás könyvtára, amely a Naprendszer több milliárd éves történetét őrzi. A kutatások pedig arra utalnak, hogy a Nap aktivitása akár az élet fejlődésében is szerepet játszhatott a Földön.
És hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban? Schmitt nem zárja ki a lehetőséget: úgy véli, statisztikailag „hihető”, hogy máshol is kialakulhatott élet, még ha annak bizonyítékai egyelőre nem is egyértelműek.
A legendás űrhajós számára azonban egy dolog biztos: a következő generációk feladata, hogy továbbvigyék azt, amit az Apollo-program elkezdett. A Holdra való visszatérés pedig nem a múlt lezárása, hanem egy új korszak nyitánya lehet.
Nyitókép: Daily Tribune Facebook-bejegyzése
