2026. április 24. péntek, György
19°C Budapest
apollo
Hold

,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós

Harrison „Jack” Schmitt szerint a Hold kulcs lehet az univerzum megértéséhez.
2026. április 24., péntek 13:42
Vágólapra másolva!

Több mint fél évszázaddal az Apollo-küldetések után is a jövőbe tekint az egyik utolsó élő holdjáró. Harrison „Jack” Schmitt, aki 1972-ben lépett a Hold felszínére, ma is úgy véli: az emberiség legnagyobb felfedezései még csak most kezdődnek – írta meg pénteken a PhysOrg.

Schmitt már akkor is előre gondolkodott, amikor a holdporban hagyta lábnyomát.

Nos, mondom neked Gene, szerintem a következő generációnak ezt kihívásként kellene elfogadnia. Hadd lássuk, hogy egyszer majd ilyen lábnyomokat hagynak maguk után

-    fogalmazott egykori társának, Eugene Cernannek.

A ma 90 éves egykori űrhajós szerint a Hold nem csupán emlék, hanem lehetőség. Úgy látja, egy holdbázis kulcsszerepet játszhat a Mars elérésében, miközben geopolitikai jelentősége is egyre nő. A Hold ráadásul olyan erőforrásokat rejt, amelyek forradalmasíthatják az energiatermelést.

Kiemelte a hélium–3 nevű izotópot, amely szerinte a jövő egyik legfontosabb energiaforrása lehet, hiszen akár „hulladékmentes” nukleáris energiát is biztosíthat. Schmitt ugyanakkor nemcsak a technológiáról beszélt, hanem az univerzum mélyebb megértéséről is.

Csak emlékezni kell arra, hogy amit régen természetfelettinek neveztek, azt valószínűleg ismeretlen fizikának kellene nevezni

-    hangsúlyozta.

Az űrhajós szerint a Hold valójában a tudás könyvtára, amely a Naprendszer több milliárd éves történetét őrzi. A kutatások pedig arra utalnak, hogy a Nap aktivitása akár az élet fejlődésében is szerepet játszhatott a Földön.

És hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban? Schmitt nem zárja ki a lehetőséget: úgy véli, statisztikailag „hihető”, hogy máshol is kialakulhatott élet, még ha annak bizonyítékai egyelőre nem is egyértelműek.

A legendás űrhajós számára azonban egy dolog biztos: a következő generációk feladata, hogy továbbvigyék azt, amit az Apollo-program elkezdett. A Holdra való visszatérés pedig nem a múlt lezárása, hanem egy új korszak nyitánya lehet.

Nyitókép: Daily Tribune Facebook-bejegyzése

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra