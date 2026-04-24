,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós

Több mint fél évszázaddal az Apollo-küldetések után is a jövőbe tekint az egyik utolsó élő holdjáró. Harrison „Jack” Schmitt, aki 1972-ben lépett a Hold felszínére, ma is úgy véli: az emberiség legnagyobb felfedezései még csak most kezdődnek – írta meg pénteken a PhysOrg.

Schmitt már akkor is előre gondolkodott, amikor a holdporban hagyta lábnyomát.

Nos, mondom neked Gene, szerintem a következő generációnak ezt kihívásként kellene elfogadnia. Hadd lássuk, hogy egyszer majd ilyen lábnyomokat hagynak maguk után

- fogalmazott egykori társának, Eugene Cernannek.