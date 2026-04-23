Végbelén szúrt egy férfit egy bika, videón a fájdalmas jelenet
Hétfőn súlyos sebeket szenvedett Morante de la Puebla, a „Matadorok királyaként” is emlegetett spanyol sztár. A sevillai bikaviadalon sérült meg, amikor a negyedik bika felöklelte. Az állat görbe szarvának hegye egyenesen a matador végbelébe fúródott, teljesen átszakítva azt - számolt be róla a Skynews.
A döbbent nézők szeme láttára négy másik matador vitte le a küzdőtérről a fenekét szorító, tántorgó férfit.
Azonnal az aréna orvosi központjába szállították, ahol egy több mint kétórás, bonyolult műtétet hajtottak végre rajta. A hivatalos orvosi jelentés szerint a bika szarva egy 10 centiméteres sebet ejtett, amely egy másfél centiméteres perforációt okozott a végbél falán, és a záróizmokat is súlyosan roncsolta.
A balesetről sokkoló videófelvétel is készült.
A 46 éves férfia legfrissebb hírek szerint már ülve fogadja a látogatókat a sevillai Viamed Santa Ángela de la Cruz kórházban, és az állapota a hírek szerint „kedvezően” alakul. A matador egy helyi lapnak a kórházi ágyán nyilatkozott a történtekről.
„Ez volt kétségtelenül az a szarvszúrás, ami a legnagyobb fájdalmat okozta… Nagyon féltem”
– mondta Morante a spanyol sajtónak.
A látszólagos javulás ellenére a műtétet végző főorvos, Octavio Mulet óvatosságra intett, és közölte, hogy a következő tíz nap kritikus lesz. Ezalatt az idő alatt dől el, hogy a végbél és a záróizomzat komplex sérülései hogyan gyógyulnak, és elkerülhető-e egy újabb, komolyabb beavatkozás.
