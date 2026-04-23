Végbelén szúrt egy férfit egy bika, videón a fájdalmas jelenet

Hétfőn súlyos sebeket szenvedett Morante de la Puebla, a „Matadorok királyaként” is emlegetett spanyol sztár. A sevillai bikaviadalon sérült meg, amikor a negyedik bika felöklelte. Az állat görbe szarvának hegye egyenesen a matador végbelébe fúródott, teljesen átszakítva azt - számolt be róla a Skynews.

A döbbent nézők szeme láttára négy másik matador vitte le a küzdőtérről a fenekét szorító, tántorgó férfit.

Azonnal az aréna orvosi központjába szállították, ahol egy több mint kétórás, bonyolult műtétet hajtottak végre rajta. A hivatalos orvosi jelentés szerint a bika szarva egy 10 centiméteres sebet ejtett, amely egy másfél centiméteres perforációt okozott a végbél falán, és a záróizmokat is súlyosan roncsolta.

A balesetről sokkoló videófelvétel is készült.