Súlyos vasúti katasztrófa történt Dániában, két vonat ütközött

Súlyos vasúti baleset történt Dánia területén, Koppenhága közelében, ahol két vonat ütközött össze csütörtökön kora reggel – adta hírül az Express.

A szerencsétlenség Hillerød és Kagerup között történt, mintegy 35 kilométerre a fővárostól, reggel 6 óra 30 perc körül. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok. Több sérültet kórházba szállítottak.

— Daily Express (@Daily_Express) April 23, 2026