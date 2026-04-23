Meghalt egy nő medvetámadásban Lengyelországban
Súlyos vasúti katasztrófa történt Dániában, két vonat ütközött
Súlyos vasúti baleset történt Dánia területén, Koppenhága közelében, ahol két vonat ütközött össze csütörtökön kora reggel – adta hírül az Express.
A szerencsétlenség Hillerød és Kagerup között történt, mintegy 35 kilométerre a fővárostól, reggel 6 óra 30 perc körül. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok. Több sérültet kórházba szállítottak.
A szerelvények eleje súlyosan megrongálódott, ugyanakkor mindkét vonat a síneken maradt.
Négy kritikus eset mellett 12 másik személy enyhébb sérülésekkel küzd
- közölte a koppenhágai tűzoltóság.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
+Ez is érdekelheti
Három kisgyermek maradványait találták meg egy erdős részen
Baltával verte szét a rendőrautót egy idős férfi Dobollón - Videó
Titokban ürítette a számlákat a posta vezetője, sok pénzt nyúlt le
Végbelén szúrt egy férfit egy bika, videón a fájdalmas jelenet
Kórház helyett kuruzslóhoz vitték – meghalt a hat hónapos baba
Emberi ujjbegyet talált a narancslében, megitta
Svédországi iskolák kaptak fenyegetéseket, ezért sok intézményben elmaradt a tanítás
Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak
Hétfői tragédia: Egy fiatal jégkorongozót gázoltak halálra
Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek
Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren