Súlyos vasúti katasztrófa történt Dániában, két vonat ütközött

Hajnalban történt a baleset.
2026. április 23., csütörtök 13:53
Súlyos vasúti baleset történt Dánia területén, Koppenhága közelében, ahol két vonat ütközött össze csütörtökön kora reggel – adta hírül az Express.

A szerencsétlenség Hillerød és Kagerup között történt, mintegy 35 kilométerre a fővárostól, reggel 6 óra 30 perc körül. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok. Több sérültet kórházba szállítottak.

 

A szerelvények eleje súlyosan megrongálódott, ugyanakkor mindkét vonat a síneken maradt.

Négy kritikus eset mellett 12 másik személy enyhébb sérülésekkel küzd

-    közölte a koppenhágai tűzoltóság.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

 

