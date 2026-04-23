Emberi ujjbegyet talált a narancslében, megitta

Azt hitte, hogy csak egy gyümölcsdarab. Most tett feljelentést.
2026. április 23., csütörtök 11:49
Egy egyesült államokbeli oregoni nő, Julee O'Neil 2025 júniusában lenyelt egy levágott ujjbegyet miközben narancslevet ivott, mert azt hitte, hogy gyümölcsdarab – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, amikor a megijedt nő megitta az italt azt érezte, mintha a narancsnak egy darabja a szájában maradt volna, ami valószínűleg egy gumikesztyűben ragadt emberi ujjbegy volt.

O'Neil öklendezett, hányingere volt, és égő érzést érzett a szájában

 – áll a közleményben.

A pórul járt vevő azonnal a sürgősségire ment, és orvoshoz fordult. Hétfőn feljelentést tett az üdítőt gyártó cég ellen, és 10 ezer dollárt, azaz több mint 3 millió forintnyi kártérítést követel az ügyvédi díjjal együtt.

