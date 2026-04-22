Indiában hőségriasztást adtak ki, a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja

Az intézet azt közölte, a helyzet elsősorban Mahárástra, Madhja Prades és Uttar Prades állam egyes részeiben lehet különösen súlyos.

Az érintett térségben lakókat arra kérték, hogy ebben az időszakban lehetőség szerint ne tartózkodjanak túl hosszú ideig a szabadban és igyanak sok folyadékot.

Az április 18-án indult hőhullámok Újdelhit is elérték, a hőmérő higanyszála pedig várhatóan nemsokára az ország keleti és középső részén is emelkedik. Mostanáig a legmagasabb hőmérsékletet, 44,4 Celsius fokot az Uttar Pradesben található Prajágrádzsban (Allahabad) mérték.