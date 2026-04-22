Hétfői tragédia: Egy fiatal jégkorongozót gázoltak halálra
Halálra gázolt a villamos egy fiatalt hétfőn reggel Pozsonyban, Ligetfalu (Petržalka) városrészen Szlovákiában
- számolt be róla a Paraméter.
A 16 éves Jarko tehetséges jégkorongozó volt, családja, barátai és a sportközösség is búcsúzik tőle.
A fiatal a Jantárová és Jasovská utca kereszteződésénél görkorcsolyázott, amikor a gyalogosok számára piros jelzés ellenére a sínekre lépett.
A villamos vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést.
A 16 éves fiatalt súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba, lélegeztetőgépen, életveszélyes állapotban. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Petra Klimešová közölte, hogy a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és a sérültet intenzív ellátásban részesítették. A fiatal sportoló azonban kedden, a kórházban életét vesztette.
Halála mélyen megrázta családját, barátait és a sportközösséget is. A pozsonyi Slovan szurkolói csoport gyűjtést indított a család megsegítésére, míg a Bratislava Indians klub is búcsúzik tőle.
A tragédia után a rendőrség ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a villamosnak minden esetben elsőbbsége van a gyalogosokkal szemben is, és hangsúlyozták:
a villamos féktávja hosszú, ezért a vezető gyakran nem tud időben megállni.
Arra kérik a gyalogosokat, hogy
átkeléskor mindig legyenek rendkívül figyelmesek, ne használjanak telefont vagy fülhallgatót, és minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladásról.
+Ez is érdekelheti
Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak
Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek
Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren
Izraeli légicsapás érte Kelet-Libanont, halálos áldozata is van
Indiában hőségriasztást adtak ki, a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja
Iráni erők konténerhajóra nyitottak tüzet a Hormuzi-szorosban
Donald Trump: az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet pakisztáni kérésre
Floridában kivégeztek egy férfit, akit szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra
Kórházi szellőző csöveken akadt fenn egy idős beteg, jelenleg is az életéért küzdenek
Elképesztő eset a kórházban: egy teszt mindent leleplezett
Tornádó tarolt Mezőrücsnél, rémisztő videó készült az egyik kertből