2026. április 22. szerda, Csilla, Noémi
17°C Budapest
villamos
jégkorongozó
halálos gázolás

Hétfői tragédia: Egy fiatal jégkorongozót gázoltak halálra

Görkorcsolyázva lépett a sínekre.
2026. április 22., szerda 13:43
Vágólapra másolva!

Halálra gázolt a villamos egy fiatalt hétfőn reggel Pozsonyban, Ligetfalu (Petržalka) városrészen Szlovákiában 

- számolt be róla a Paraméter.

A 16 éves Jarko tehetséges jégkorongozó volt, családja, barátai és a sportközösség is búcsúzik tőle.

A fiatal a Jantárová és Jasovská utca kereszteződésénél görkorcsolyázott, amikor a gyalogosok számára piros jelzés ellenére a sínekre lépett. 

A villamos vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést.

A 16 éves fiatalt súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba, lélegeztetőgépen, életveszélyes állapotban. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Petra Klimešová közölte, hogy a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és a sérültet intenzív ellátásban részesítették. A fiatal sportoló azonban kedden, a kórházban életét vesztette.


Halála mélyen megrázta családját, barátait és a sportközösséget is. A pozsonyi Slovan szurkolói csoport gyűjtést indított a család megsegítésére, míg a Bratislava Indians klub is búcsúzik tőle.

A tragédia után a rendőrség ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a villamosnak minden esetben elsőbbsége van a gyalogosokkal szemben is, és hangsúlyozták: 

a villamos féktávja hosszú, ezért a vezető gyakran nem tud időben megállni. 

Arra kérik a gyalogosokat, hogy 

átkeléskor mindig legyenek rendkívül figyelmesek, ne használjanak telefont vagy fülhallgatót, és minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladásról.

 

Tovább a címoldalra