Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak

A keddi robbanás a Kerala állambeli Mundathikodében történt, a detonáció idején mintegy 40 munkás tartózkodott az üzemben. A sérültek közül öt ember állapota válságos.

A robbanás ereje akkora volt, hogy hangját több kilométerre is hallani lehetett; a detonáció törmeléket és köveket repített a környező mezőkre. A közelben élők közül többen azt hitték, földrengés történt.

🤯🕯️ 23 people killed in fireworks factory explosion in India



The blast occurred in Virudhunagar, leaving 6 others injured.



Authorities say the facility was operating illegally and may have violated safety regulations.



A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemben a közelgő Thrissur Pooram vallási ünnepre készítettek petárdákat.

Két nappal korábban hasonló baleset történt a szomszédos Tamilnádu állambeli Virudhunagar kerületben, amely 25 ember életét követelte.