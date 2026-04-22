2026. április 22. szerda, Csilla, Noémi
17°C Budapest
robbanás
üzem
india
petárda

Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak
Hatalmas robbanás történt egy petárdagyárban India déli részén, Kerala államban; legalább 13 ember meghalt, és több mint két tucatnyian megsérültek - közölte a helyi rendőrség.
2026. április 22., szerda 14:19
Vágólapra másolva!

A keddi robbanás a Kerala állambeli Mundathikodében történt, a detonáció idején mintegy 40 munkás tartózkodott az üzemben. A sérültek közül öt ember állapota válságos.

A robbanás ereje akkora volt, hogy hangját több kilométerre is hallani lehetett; a detonáció törmeléket és köveket repített a környező mezőkre. A közelben élők közül többen azt hitték, földrengés történt.


A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemben a közelgő Thrissur Pooram vallási ünnepre készítettek petárdákat.

Két nappal korábban hasonló baleset történt a szomszédos Tamilnádu állambeli Virudhunagar kerületben, amely 25 ember életét követelte.

Indiában nagy a kereslet a tűzijátékokra, mert a vallási ünnepeken és esküvőkön gyakran használnak petárdákat. Szinte minden évben előfordulnak végzetes balesetek, mivel a tűzijátékokat készítő üzemekben sok esetben nem tartják be a biztonsági szabályokat.

Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra