Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak
A keddi robbanás a Kerala állambeli Mundathikodében történt, a detonáció idején mintegy 40 munkás tartózkodott az üzemben. A sérültek közül öt ember állapota válságos.
A robbanás ereje akkora volt, hogy hangját több kilométerre is hallani lehetett; a detonáció törmeléket és köveket repített a környező mezőkre. A közelben élők közül többen azt hitték, földrengés történt.
A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemben a közelgő Thrissur Pooram vallási ünnepre készítettek petárdákat.
Két nappal korábban hasonló baleset történt a szomszédos Tamilnádu állambeli Virudhunagar kerületben, amely 25 ember életét követelte.
Indiában nagy a kereslet a tűzijátékokra, mert a vallási ünnepeken és esküvőkön gyakran használnak petárdákat. Szinte minden évben előfordulnak végzetes balesetek, mivel a tűzijátékokat készítő üzemekben sok esetben nem tartják be a biztonsági szabályokat.
Forrás: MTI
