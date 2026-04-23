Meghalt egy nő medvetámadásban Lengyelországban
Kórház helyett kuruzslóhoz vitték – meghalt a hat hónapos baba
Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak egy 42 éves egyesült államokbeli Missouri állambeli férfit, Sam Shetlert, aki egy közösségi gyógyítóként mutatkozott be, és félrekezelt egy hat hónapos babát, aki életét vesztette – közölte a lawandcrime.
Mint kiderült, 2025. március 6-án a gyermek szülei észrevették, hogy babájuk egészségi állapota folyamatosan romlik, ezért kórházi kezelés helyett egy helyi „gyógyítóhoz” vitték, aki ahelyett, hogy alaposan megvizsgálta volna a kicsit, olajos diffúzorral levendula légzéskezelést alkalmazott rajta, majd hazaküldte.
Hazatérve a csecsemő elaludt, és miután a szülők fel akarták ébreszteni már nem reagált, és kékes színű lett a bőre. Ezek után azonnal a szomszédhoz mentek, aki értesítette a mentőket, de már csak a gyermek halálát tudták megállapítani.
A kisbaba boncolásánál kiderült, hogy halálakor több vírusfertőzésen is átesett, köztük RSV-ben és COVID-19-ben. Az orvosok szerint a gyermek megmenthető lett volna, ha hagyományos orvosi kezelésben részesül.
Az elkövetőt márciusban letartóztatták, gondatlanságból elkövetett emberöléssel, valamint szexkereskedelemmel, emberrablással, szexuális zaklatással is vádolják. Jelenleg is fogva tartják a Cooper megyei börtönben, a következő tárgyalási időpontja május 13-ra van kitűzve.
Nyitókép: Cooper megyei seriffhivatal
