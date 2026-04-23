Kórház helyett kuruzslóhoz vitték – meghalt a hat hónapos baba
Illóolajos kezelést kapott.
2026. április 23., csütörtök 12:35
Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak egy 42 éves egyesült államokbeli Missouri állambeli férfit, Sam Shetlert, aki egy közösségi gyógyítóként mutatkozott be, és félrekezelt egy hat hónapos babát, aki életét vesztette – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, 2025. március 6-án a gyermek szülei észrevették, hogy babájuk egészségi állapota folyamatosan romlik, ezért kórházi kezelés helyett egy helyi „gyógyítóhoz” vitték, aki ahelyett, hogy alaposan megvizsgálta volna a kicsit, olajos diffúzorral levendula légzéskezelést alkalmazott rajta, majd hazaküldte.

Hazatérve a csecsemő elaludt, és miután a szülők fel akarták ébreszteni már nem reagált, és kékes színű lett a bőre. Ezek után azonnal a szomszédhoz mentek, aki értesítette a mentőket, de már csak a gyermek halálát tudták megállapítani.

A kisbaba boncolásánál kiderült, hogy halálakor több vírusfertőzésen is átesett, köztük RSV-ben és COVID-19-ben. Az orvosok szerint a gyermek megmenthető lett volna, ha hagyományos orvosi kezelésben részesül.

Az elkövetőt márciusban letartóztatták, gondatlanságból elkövetett emberöléssel, valamint szexkereskedelemmel, emberrablással, szexuális zaklatással is vádolják. Jelenleg is fogva tartják a Cooper megyei börtönben, a következő tárgyalási időpontja május 13-ra van kitűzve.

Nyitókép: Cooper megyei seriffhivatal

 

