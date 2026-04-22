Iráni erők konténerhajóra nyitottak tüzet a Hormuzi-szorosban

Az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban - jelentette be a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).
2026. április 22., szerda 09:18
A tájékoztatás szerint senki sem sebesült meg, és a támadásnak nem volt káros környezeti hatása sem.

Az UKMTO szerint a támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről.

A múlt hét végén amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba.

Forrás: MTI

 

