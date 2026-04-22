Svédországi iskolák kaptak fenyegetéseket, ezért sok intézményben elmaradt a tanítás
Iráni erők konténerhajóra nyitottak tüzet a Hormuzi-szorosban
A tájékoztatás szerint senki sem sebesült meg, és a támadásnak nem volt káros környezeti hatása sem.
Az UKMTO szerint a támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről.
A múlt hét végén amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba.
Forrás: MTI
Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak
Hétfői tragédia: Egy fiatal jégkorongozót gázoltak halálra
Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek
Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren
Izraeli légicsapás érte Kelet-Libanont, halálos áldozata is van
Indiában hőségriasztást adtak ki, a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja
Donald Trump: az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet pakisztáni kérésre
Floridában kivégeztek egy férfit, akit szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra
Kórházi szellőző csöveken akadt fenn egy idős beteg, jelenleg is az életéért küzdenek
Elképesztő eset a kórházban: egy teszt mindent leleplezett
Tornádó tarolt Mezőrücsnél, rémisztő videó készült az egyik kertből