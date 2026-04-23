Rezsistop: figyelem, hamarosan lejár a nyilatkozattételi határidő!

Fontos határidő közeleg: április 30-ig van lehetőségük nyilatkozni azoknak az ügyfeleknek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistop kedvezményt − figyelmeztet az MVM a honlapján. A határidő betartása kiemelt jelentőségű, a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény április végéig megtett nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban.

A rezsistop villamos energiára kizárólag az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ezért különösen fontos a nyilatkozattételi határidő betartása azoknak az ügyfeleknek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztásukban kérik érvényesíteni.

Nyilatkozattétel hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik. Mintegy 515 ezer ügyfél már megtette nyilatkozatát, a feldolgozást követően a kedvezmény megjelenik az áramszámlájuk „Támogatás” során.

