Rezsistop: figyelem, hamarosan lejár a nyilatkozattételi határidő!
Fontos határidő közeleg: április 30-ig van lehetőségük nyilatkozni azoknak az ügyfeleknek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistop kedvezményt − figyelmeztet az MVM a honlapján. A határidő betartása kiemelt jelentőségű, a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény április végéig megtett nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban.
A rezsistop villamos energiára kizárólag az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ezért különösen fontos a nyilatkozattételi határidő betartása azoknak az ügyfeleknek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztásukban kérik érvényesíteni.
Nyilatkozattétel hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik. Mintegy 515 ezer ügyfél már megtette nyilatkozatát, a feldolgozást követően a kedvezmény megjelenik az áramszámlájuk „Támogatás” során.
Fontos, hogy a
30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.
Az áramszámlában történő érvényesítés igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:
az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,
az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,
az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint
e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.
Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ez nemcsak egyszerűbbé teszi az ügyintézést, hanem gyorsabb feldolgozást is biztosít.
Az MVM Next arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben korábban benyújtott nyilatkozat kapcsán hiánypótlásra kérte egyes ügyfeleit, úgy a szükséges javításokat haladéktalanul végezzék el, hogy a szolgáltató érvényesíteni tudja az áramszámlában a kedvezményt. Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.
