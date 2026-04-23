Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
„Zebracsíkozás” - így csökkenthető a másnap kínja
Új divat terjed, ami garantálja, hogy egy átbulizott éjszaka után sokkal elviselhetőbb lesz a másnap. Ez az úgynevezett „zebracsíkozás” – közölte a ladbible.
Bár ez a módszer sem garantálja, hogy elkerüljük a pokoli másnaposságot, az biztos, hogy könnyebb lesz felkelni az esti partit követően.
Sokan sokféle módszert is ajánlottak már, ami csökkenti az iszogatással járó brutális fejfájást és rosszullétet, elég csak a csodaitalokra, vagy éppen az olívaolajra gondolni.
Ám a legújabb trend ennél sokkal egyszerűbb, és csak egy pici odafigyelést igényel. A lényege, hogy miután megiszunk egy korsó sört, kortyoljunk egy pohár vizet, mielőtt visszatérnék az alkoholos italokhoz.
Egy korábban publikált tanulmány szerint a britek negyede már alkalmazza a „zebracsíkozást”, és az egészségügyi szakértők is azt javasolják, hogy az italok után érdemes vizet inni a hidratáltság fenntartása miatt.
Egy másik kutatás kimutatta, hogy az italok közötti vízivás segíti helyreállítani az ízérzékelést is, így jobban érezhetjük az italok karakterét.
Közel 6 ezer méter magasból jelentkezett Varga Csaba, fotókon a különleges expedíció
Undorító szokás a konyhában, amit a többség tagad, mégis elkövet
Már most látszik: nem lesz időben holdraszállás?
Dértől is megérik a … ? – Tesztelje magát! Ön hány régi közmondást ismer az alábbiak közül?
Most választhat - Mely műsorokat látná újra szívesen a TV 2 képernyőjén?
Hulladékból luxus? Új felfedezés írhatja át a kozmetikai ipart
Rekordot döntött Lékai-Kiss Ramóna
Eltört a mécses Szandiéknál, erre nem voltak felkészülve - Videó
Forr a levegő Malibuban: Egyre több jel utal Lewis Hamilton titkos románcára
Baleset érte a TV 2 hírolvasóját, fotók készültek a helyszínen
Súlyos baleset érte Pintér Tibor édesanyját, így van most Ili néni