„Zebracsíkozás” - így csökkenthető a másnap kínja

„Zebracsíkozás" - így csökkenthető a másnap kínja
Új őrület terjed a bulizók körében.
2026. április 23., csütörtök 12:52
Új divat terjed, ami garantálja, hogy egy átbulizott éjszaka után sokkal elviselhetőbb lesz a másnap. Ez az úgynevezett „zebracsíkozás” – közölte a ladbible.

Bár ez a módszer sem garantálja, hogy elkerüljük a pokoli másnaposságot, az biztos, hogy könnyebb lesz felkelni az esti partit követően.

Sokan sokféle módszert is ajánlottak már, ami csökkenti az iszogatással járó brutális fejfájást és rosszullétet, elég csak a csodaitalokra, vagy éppen az olívaolajra gondolni.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ám a legújabb trend ennél sokkal egyszerűbb, és csak egy pici odafigyelést igényel. A lényege, hogy miután megiszunk egy korsó sört, kortyoljunk egy pohár vizet, mielőtt visszatérnék az alkoholos italokhoz. 

Egy korábban publikált tanulmány szerint a britek negyede már alkalmazza a „zebracsíkozást”, és az egészségügyi szakértők is azt javasolják, hogy az italok után érdemes vizet inni a hidratáltság fenntartása miatt.

Egy másik kutatás kimutatta, hogy az italok közötti vízivás segíti helyreállítani az ízérzékelést is, így jobban érezhetjük az italok karakterét.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

