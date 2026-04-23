„Zebracsíkozás” - így csökkenthető a másnap kínja

Új divat terjed, ami garantálja, hogy egy átbulizott éjszaka után sokkal elviselhetőbb lesz a másnap. Ez az úgynevezett „zebracsíkozás” – közölte a ladbible.

Bár ez a módszer sem garantálja, hogy elkerüljük a pokoli másnaposságot, az biztos, hogy könnyebb lesz felkelni az esti partit követően.

Sokan sokféle módszert is ajánlottak már, ami csökkenti az iszogatással járó brutális fejfájást és rosszullétet, elég csak a csodaitalokra, vagy éppen az olívaolajra gondolni.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ám a legújabb trend ennél sokkal egyszerűbb, és csak egy pici odafigyelést igényel. A lényege, hogy miután megiszunk egy korsó sört, kortyoljunk egy pohár vizet, mielőtt visszatérnék az alkoholos italokhoz.