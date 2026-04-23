Hulladékból luxus? Új felfedezés írhatja át a kozmetikai ipart

Kulcsfontosságú felfedezést tettek a Torontói Egyetem kutatói: olyan baktériumokat vizsgálnak, amelyek képesek hulladékból nagy értékű vegyi anyagokat előállítani, akár kozmetikumokhoz is – hívta fel a figyelmet szerdán a PhysOrg.

A kutatás a Nature Microbiology folyóiratban jelent meg, és új utat nyithat a pálmaolaj kiváltására, amelynek előállítása komoly környezeti problémákkal jár.

Az általunk célba vett vegyi anyagok közepes szénláncú karbonsavak (MCCA-k) vagy közepes szénláncú zsírsavak (MCFA-k) néven ismertek

- fogalmazott a projekt vezetője, Chris Lawson.