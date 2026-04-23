Hulladékból luxus? Új felfedezés írhatja át a kozmetikai ipart
Kulcsfontosságú felfedezést tettek a Torontói Egyetem kutatói: olyan baktériumokat vizsgálnak, amelyek képesek hulladékból nagy értékű vegyi anyagokat előállítani, akár kozmetikumokhoz is – hívta fel a figyelmet szerdán a PhysOrg.
A kutatás a Nature Microbiology folyóiratban jelent meg, és új utat nyithat a pálmaolaj kiváltására, amelynek előállítása komoly környezeti problémákkal jár.
Az általunk célba vett vegyi anyagok közepes szénláncú karbonsavak (MCCA-k) vagy közepes szénláncú zsírsavak (MCFA-k) néven ismertek
- fogalmazott a projekt vezetője, Chris Lawson.
Ezek az anyagok széles körben használatosak a tisztítószerektől a kozmetikumokon át egészen az étrend-kiegészítőkig. A különlegesség azonban az, hogy a baktériumok akár élelmiszer-hulladékból is képesek előállítani őket.
A kutatók célja, hogy olyan fermentációs rendszert fejlesszenek ki, amely olcsóbb és fenntarthatóbb, mint a jelenlegi, növényi alapú előállítás.
A felfedezés még fejlesztés alatt áll, de már most egyértelmű: ha sikerül ipari méretekben alkalmazni, az alapjaiban változtathatja meg a vegyipart és azt is, hogy mi kerül a mindennapi termékeinkbe.
