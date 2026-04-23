Rekordot döntött Lékai-Kiss Ramóna
Újabb mérföldkőhöz érkezett Lékai-Kiss Ramóna pályafutása: immár hetedik alkalommal szerepel a Glamour magazin címlapján, amivel egyéni rekordot állított fel a kiadványnál. A műsorvezető a Mokka csütörtöki adásában mesélt arról, mit jelent számára a felkérés.
Önmagában az, hogy a Glamour magazin címlapján akár egyetlen egyszer is szerepelhet az ember a pályafutása alatt, egy nagyon kiemelkedő dolog. Nekem nagyon sokat jelent
- árulta el. Külön öröm számára, hogy a hagyományos stúdiófotózások mellett kültéri helyszíneken is részt vehetett a fotózásokon, ami új színt vitt a munkájába.
A döntés a szerkesztőség részéről nem volt véletlen. A magazin főszerkesztője, Maróy Krisztina szerint egyértelmű volt, kit választanak.
Sztárkultusz alapján és data alapon is megnéztük, és arra jutottunk, hogy Ramóna a rekorder, egyértelmű döntés volt
- jelentette ki. Hozzátette, hogy a műsorvezető hitelessége és közvetlensége teszi igazán különlegessé.
Ő ráadásul egy olyan sztár, aki nagyon megtartotta az eredeti közvetlenségét, a veszprémi lány ott van a mai napig benne, ami példamutató
- hangsúlyozta a főszerkesztő.
A sikerek mögött azonban személyes küzdelmek is állnak. Lékai-Kiss Ramóna őszintén beszélt arról is, hogy voltak nehezebb időszakai.
Nem tagadom, nekem is volt olyan pillanat az életemben, amikor megőrültem. Amikor minden féle rosszat lehetett volna rám mondani, amikor siker ért, és nem tudtam feldolgozni. Hiszen nem egy kézikönyvvel születünk, hogy kell ezt magunkban rendezni
- mondta Lékai-Kiss Ramóna. A műsorvezető szerint abban, hogy ma ott tart, ahol, kulcsszerepe van a családjának és a környezetének, akik végig mellette álltak.
