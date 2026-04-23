Rekordot döntött Lékai-Kiss Ramóna

Újabb mérföldkőhöz érkezett Lékai-Kiss Ramóna pályafutása: immár hetedik alkalommal szerepel a Glamour magazin címlapján, amivel egyéni rekordot állított fel a kiadványnál. A műsorvezető a Mokka csütörtöki adásában mesélt arról, mit jelent számára a felkérés.

Önmagában az, hogy a Glamour magazin címlapján akár egyetlen egyszer is szerepelhet az ember a pályafutása alatt, egy nagyon kiemelkedő dolog. Nekem nagyon sokat jelent

- árulta el. Külön öröm számára, hogy a hagyományos stúdiófotózások mellett kültéri helyszíneken is részt vehetett a fotózásokon, ami új színt vitt a munkájába.



A döntés a szerkesztőség részéről nem volt véletlen. A magazin főszerkesztője, Maróy Krisztina szerint egyértelmű volt, kit választanak.