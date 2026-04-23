Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
Forr a levegő Malibuban: Egyre több jel utal Lewis Hamilton titkos románcára
Meglehetősen nehéz figyelmen kívül hagyni a jeleket: a realityvilág ikonja, Kim Kardashian és a Forma–1 egyik legnagyobb sztárja, Lewis Hamilton ismét együtt bukkant fel, ezúttal a kaliforniai partoknál. A BILD csütörtöki beszámolója szerint a páros feltűnően sok időt töltött egymás társaságában, és nem is próbálták leplezni a köztük lévő kémiát.
Újra és újra keresték egymás társaságát, gyengéd pillantásokat váltottak, és alig tudták levenni a szemüket egymásról.
A helyszín sem volt mindennapi: Malibu partjainál, ahol a hűvös víz ellenére egészen felhevült a hangulat. Az üzletasszony és a világbajnok autóversenyző a hullámok között ölelkezett és csókolózott, miközben láthatóan élvezték egymás közelségét.
A történet azonban nem most kezdődött. Az elmúlt hetekben több helyszínen is együtt látták őket: a Super Bowl döntőjén, később Tokió utcáin, majd a Coachella Festival forgatagában is. Utóbbin még próbálták álcázni magukat, de így sem kerülték el a figyelő tekinteteket. A friss képek és beszámolók alapján sokak szerint már nehéz puszta barátságról beszélni. Bár hivatalos megerősítés továbbra sincs, egy dolog biztos: a két világsztár körül egyre izzik a levegő.
