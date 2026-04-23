Most választhat - Mely műsorokat látná újra szívesen a TV 2 képernyőjén?

Szavazzon kedvencére!
2026. április 23., csütörtök 12:51
Az elmúlt időszakban számos újítással készült a TV2 Médiacsoport Zrt. a csatorna nézőinek.

A cikk végén most Ön is szavazhat, mely műsorokat látná még szívesen a televízióban!

Idén nem csupán A Nagy Ő és A Nagy Duett, hanem az Exatlon Hungary is új évaddal debütált.

Mi több, a mindig nagy népszerűségnek örvendő Ázsia Expressz új szériáját pedig már forgatják az egzotikus Brazília és a kihívásokkal teli Bolívia vidékein.

A csatorna viszont egy pillanatig sem tétlenkedik a háttérben, számos izgalmas produkcióval rukkol majd elő a jövőben is. A jelentkezés már elindult a Megasztár és A Kísértés új évadaira is.

Emellett viszont Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és gyártási igazgatója nemrégiben bejelentette, hogy megszerezte a Destination X című kaland-reality formátum magyarországi gyártási jogait a médiacsoport.

A játékban sztárok indulnak el egy felejthetetlen európai utazásra, aminek célállomásáról fogalmuk sincs. A feladatuk, hogy izgalmas feladványok megoldásával rájöjjenek, hol is vannak pontosan. A győztes a csatorna tájékoztatása szerint 20 millió forinttal és felejthetetlen élményekkel tér haza.

A Destination X egy olyan formátum, amelyben a fikció és a valóság határai elmosódnak, és a versenyzők egy minden eddiginél nagyobb szabású, filmszerű kaland részeseivé válnak. A műsor egyszerre reality, stratégiai játék és pszichológiai thriller – egy olyan élmény, amelyben a játékosok és a nézők is folyamatosan kérdőjelezik meg, mi az, ami valódi.

Már dolgoznak a hazai gyártás előkészítésén. A csatorna célja, hogy a Destination X- magyar változata a nemzetközi színvonalat képviselje, és a nézők számára egy látványos, izgalmas, fordulatokkal teli, teljesen új televíziós élményt nyújtson.

A műsorban magyar sztárok lesznek láthatók.

Most azonban Ön is elmondhatja véleményét és szavazhat arról, hogy az újdonságok mellett mely, korábban nagy sikernek örvendő műsort látná újra szívesen a TV2 képernyőjén!

Szavazzon és kövesse nyomon a szavazás állását!

Mely műsorokat látná újra szívesen a TV2 képernyőjén?


