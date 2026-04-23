zavaros eszter
Balesetet szenvedett a TV 2 műsorvezetője, minden szereplését le kellett mondania

Kórházi felvételeken Zavaros Eszter.
2026. április 23., csütörtök 09:56
Frissítve: 2026. április 23., csütörtök 09:57
Zavaros Eszter a csütörtöki Mokkában elárulta, hogy éppen egy operettbemutatóra készült, amikor rosszul lépett és megtörtént a baj. 

Élőben jelentkezett be a TV2 reggeli műsorába, és azt is megosztotta a nézőkkel, úgy véli, elszakadhatott az oldalszalagja. Ezt egyelőre még nem mondta biztosra, ugyanis még pénteken vár rá egy MR-vizsgálat, mely megerősíti vagy cáfolja megérzéseit.

A mankók az új legjobb barátaim és van egy bokától combig térdmerevítőm, amin állítják a fokokat

- mesélte a műsorvezető, majd hozzátette, ennek köszönhetően tudja majd fokozatosan hajlítani a térdét.

A baleset hátrányairól is szót ejtett, például a háton alvásról. Ennek ellenére türelmesen viseli az éppen aktuális gyógyulási fázist és állapotot, hogy mind a Győri Nemzeti Színház közönsége, mind pedig a Mokka nézői újra a színpadon, illetve a képernyőn köszönthessék.

Marica grófnő szerepétől ugyan két nappal a bemutató előtt el kellett köszönnie, a tévézők viszont már kedden ismét láthatják Esztert.

Egyelőre nem tudja, miért történt vele ez a szerencsétlenség, ám elmondása szerint Isten idővel mindig megválaszolja számára az ilyen eseteket.

 

 

