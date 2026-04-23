Balesetet szenvedett a TV 2 műsorvezetője, minden szereplését le kellett mondania

Zavaros Eszter a csütörtöki Mokkában elárulta, hogy éppen egy operettbemutatóra készült, amikor rosszul lépett és megtörtént a baj.

Élőben jelentkezett be a TV2 reggeli műsorába, és azt is megosztotta a nézőkkel, úgy véli, elszakadhatott az oldalszalagja. Ezt egyelőre még nem mondta biztosra, ugyanis még pénteken vár rá egy MR-vizsgálat, mely megerősíti vagy cáfolja megérzéseit.

A mankók az új legjobb barátaim és van egy bokától combig térdmerevítőm, amin állítják a fokokat

- mesélte a műsorvezető, majd hozzátette, ennek köszönhetően tudja majd fokozatosan hajlítani a térdét.