Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
Balesetet szenvedett a TV 2 műsorvezetője, minden szereplését le kellett mondania
Zavaros Eszter a csütörtöki Mokkában elárulta, hogy éppen egy operettbemutatóra készült, amikor rosszul lépett és megtörtént a baj.
Élőben jelentkezett be a TV2 reggeli műsorába, és azt is megosztotta a nézőkkel, úgy véli, elszakadhatott az oldalszalagja. Ezt egyelőre még nem mondta biztosra, ugyanis még pénteken vár rá egy MR-vizsgálat, mely megerősíti vagy cáfolja megérzéseit.
A mankók az új legjobb barátaim és van egy bokától combig térdmerevítőm, amin állítják a fokokat
- mesélte a műsorvezető, majd hozzátette, ennek köszönhetően tudja majd fokozatosan hajlítani a térdét.
A baleset hátrányairól is szót ejtett, például a háton alvásról. Ennek ellenére türelmesen viseli az éppen aktuális gyógyulási fázist és állapotot, hogy mind a Győri Nemzeti Színház közönsége, mind pedig a Mokka nézői újra a színpadon, illetve a képernyőn köszönthessék.
Marica grófnő szerepétől ugyan két nappal a bemutató előtt el kellett köszönnie, a tévézők viszont már kedden ismét láthatják Esztert.
Egyelőre nem tudja, miért történt vele ez a szerencsétlenség, ám elmondása szerint Isten idővel mindig megválaszolja számára az ilyen eseteket.
+Ez is érdekelheti
Közel 6 ezer méter magasból jelentkezett Varga Csaba, fotókon a különleges expedíció
Undorító szokás a konyhában, amit a többség tagad, mégis elkövet
Már most látszik: nem lesz időben holdraszállás?
Dértől is megérik a … ? – Tesztelje magát! Ön hány régi közmondást ismer az alábbiak közül?
„Zebracsíkozás” - így csökkenthető a másnap kínja
Most választhat - Mely műsorokat látná újra szívesen a TV 2 képernyőjén?
Hulladékból luxus? Új felfedezés írhatja át a kozmetikai ipart
Rekordot döntött Lékai-Kiss Ramóna
Eltört a mécses Szandiéknál, erre nem voltak felkészülve - Videó
Forr a levegő Malibuban: Egyre több jel utal Lewis Hamilton titkos románcára
Baleset érte a TV 2 hírolvasóját, fotók készültek a helyszínen