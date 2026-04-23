Az utolsó futam mindent eldöntött: újabb versenyző távozott az Exatlonból

Nem maradt el a dráma ezúttal sem az Exatlon Hungary legfrissebb adásában: a második Végjáték hirtelen halállal zárult, amely után egyenes út vezetett a párbajhoz és egy újabb kieséshez.

A küzdelem már a kezdetektől hullámzó volt. Bár a Bajnokok erősen indítottak, a Kihívók fokozatosan felzárkóztak, és végül 9–6-os állásnál sem tudták lezárni a mérkőzést a Pirosak. A döntés így hirtelen halálra maradt, ahol minden egyetlen futamon múlt.

A feszültség azonban nemcsak a pályán volt érezhető. A kiválasztás során is viták alakultak ki, amikor Karvalics Eszter Halász Jázmint jelölte ellenfélnek, amit utóbbi nem érzett teljesen igazságosnak. A konfliktusok a bázison is felszínre törtek, sőt, még a győztes csapaton belül sem volt teljes az egyetértés.