Exatlon Hungary
kiesés
vadkerti adél

Az utolsó futam mindent eldöntött: újabb versenyző távozott az Exatlonból

Hirtelen halál után jött a búcsú.
2026. április 23., csütörtök 09:14
Nem maradt el a dráma ezúttal sem az Exatlon Hungary legfrissebb adásában: a második Végjáték hirtelen halállal zárult, amely után egyenes út vezetett a párbajhoz és egy újabb kieséshez.

A küzdelem már a kezdetektől hullámzó volt. Bár a Bajnokok erősen indítottak, a Kihívók fokozatosan felzárkóztak, és végül 9–6-os állásnál sem tudták lezárni a mérkőzést a Pirosak. A döntés így hirtelen halálra maradt, ahol minden egyetlen futamon múlt.

A feszültség azonban nemcsak a pályán volt érezhető. A kiválasztás során is viták alakultak ki, amikor Karvalics Eszter Halász Jázmint jelölte ellenfélnek, amit utóbbi nem érzett teljesen igazságosnak. A konfliktusok a bázison is felszínre törtek, sőt, még a győztes csapaton belül sem volt teljes az egyetértés.

A párbaj végül egyértelmű fölényt hozott: Halász Jázmin pontosabb teljesítményt nyújtott, és 4–1 győzelemmel búcsúztatta Vadkerti Adélt a versenytől.

Én mindent megéltem itt, az biztos. Voltam legjobb statisztikájú, sérült is, a fejem is bevertem. Az igazságérzetem, az nekem marha nagy, de én megtettem mindent

-    mondta Vadkerti Adél a kiesés után.

A távozó versenyző szerint időre lesz szüksége, hogy feldolgozza a történteket, ugyanakkor életre szóló élményként tekint a műsorban eltöltött időre.
 

