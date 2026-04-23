Az utolsó futam mindent eldöntött: újabb versenyző távozott az Exatlonból
Nem maradt el a dráma ezúttal sem az Exatlon Hungary legfrissebb adásában: a második Végjáték hirtelen halállal zárult, amely után egyenes út vezetett a párbajhoz és egy újabb kieséshez.
A küzdelem már a kezdetektől hullámzó volt. Bár a Bajnokok erősen indítottak, a Kihívók fokozatosan felzárkóztak, és végül 9–6-os állásnál sem tudták lezárni a mérkőzést a Pirosak. A döntés így hirtelen halálra maradt, ahol minden egyetlen futamon múlt.
A feszültség azonban nemcsak a pályán volt érezhető. A kiválasztás során is viták alakultak ki, amikor Karvalics Eszter Halász Jázmint jelölte ellenfélnek, amit utóbbi nem érzett teljesen igazságosnak. A konfliktusok a bázison is felszínre törtek, sőt, még a győztes csapaton belül sem volt teljes az egyetértés.
A párbaj végül egyértelmű fölényt hozott: Halász Jázmin pontosabb teljesítményt nyújtott, és 4–1 győzelemmel búcsúztatta Vadkerti Adélt a versenytől.
Én mindent megéltem itt, az biztos. Voltam legjobb statisztikájú, sérült is, a fejem is bevertem. Az igazságérzetem, az nekem marha nagy, de én megtettem mindent
- mondta Vadkerti Adél a kiesés után.
A távozó versenyző szerint időre lesz szüksége, hogy feldolgozza a történteket, ugyanakkor életre szóló élményként tekint a műsorban eltöltött időre.
