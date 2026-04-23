Súlyos baleset érte Pintér Tibor édesanyját, így van most Ili néni

Egy rossz lépés elég volt és megtörtént a baj.
2026. április 23., csütörtök 11:26
Pillanatok alatt szenvedett súlyos balesetet Pintér Tibor édesanyja. A színészművész igyekszik minden szabad percét a 87 éves Ili nénivel tölteni és segíteni őt a gyógyulásban. Hogy van most, arról Pintér Tibor mesélt a csütörtöki Mokkában.

Sajnos a tipikus időkori törést, combnyaktörést szenvedett. Hála Istennek nagyon gyorsan észrevettük, és nagyon gyorsan felépült. Anyukámról azt kell tudni, hogy hihetetlen energia van benne, nagyon okos és intelligens asszony, elképesztő módon szórakoztatja a környezetét

-    mesélte a színész.


Ili néni idősek otthonában él, bár szellemileg toppon van, járása már nehézkes. Ott esett el, ápolók siettek a segítségére. Nagyon szeret verset mondani, fia bevallása szerint több százezres megtekintése van egy-egy videójuknak a közösségi felületeken.

A mai napig durván száz verset tud. Édesapám is ennyit tudott. Mindketten irodalmárok, ez a valódi tőkém. Rám nem rózsadombi villát meg vagyonokat hagytak a szüleim, de ezt nem bánom. Cserébe a szépirodalmi művek összes kötete fönt volt a polcon

-    árulta el Pintér Tibor, aki rendkívül hálás szüleinek a neveltetésért.

 

