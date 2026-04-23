Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
Már most látszik: nem lesz időben holdraszállás?
Rendkívüli bejelentést tett közzé a NASA Főfelügyelői Hivatala, ugyanis az Axiom Space űrruha tesztelése miatt éveket is csúszhat a következő holdraszállás - hívta fel a figyelmet a spacejunkie.
Egy április 20-ai jelentésben a NASA Főfelügyelői Hivatala (OIG) arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség hibázott, amikor a holdruhák elkészítését külön cégekre bízta. Többek között az űrruhák fejlesztésének technikai kockázataira, és az iparági tapasztalat hiányára alapozták a véleményüket.
A NASA eredeti ütemtervei, amelyek szerint 2025-ben és 2026-ban demonstrálták volna a holdi, illetve mikrogravitációs űrruhákat, túlzottan optimisták voltak, és végül megvalósíthatatlannak bizonyultak, amit legalább másfél éves késések is bizonyítanak mindkét esetben
— állítják a nyilatkozatban és hozzátették, hogy lehetséges, hogy az űrruhák csak 2031-re készülhetnek el.
A jelentés aggodalmai azonban ellentétben állnak a NASA és az Axiom közelmúltbeli optimizmusával az Artemis holdi űrruha fejlesztésével kapcsolatban.
Biztos vagyok benne, hogy amikor a NASA 2028-ban készen áll a holdraszállásra, űrhajósaink Axiom űrruhákat fognak viselni
– nyilatkozta Jared Isaacman NASA-igazgató.
Nyitókép: Axiom Space Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Közel 6 ezer méter magasból jelentkezett Varga Csaba, fotókon a különleges expedíció
Undorító szokás a konyhában, amit a többség tagad, mégis elkövet
Dértől is megérik a … ? – Tesztelje magát! Ön hány régi közmondást ismer az alábbiak közül?
„Zebracsíkozás” - így csökkenthető a másnap kínja
Most választhat - Mely műsorokat látná újra szívesen a TV 2 képernyőjén?
Hulladékból luxus? Új felfedezés írhatja át a kozmetikai ipart
Rekordot döntött Lékai-Kiss Ramóna
Eltört a mécses Szandiéknál, erre nem voltak felkészülve - Videó
Forr a levegő Malibuban: Egyre több jel utal Lewis Hamilton titkos románcára
Baleset érte a TV 2 hírolvasóját, fotók készültek a helyszínen
Súlyos baleset érte Pintér Tibor édesanyját, így van most Ili néni