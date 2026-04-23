Már most látszik: nem lesz időben holdraszállás?

Komoly gondok vannak az űrruhákkal.
2026. április 23., csütörtök 13:53
Rendkívüli bejelentést tett közzé a NASA Főfelügyelői Hivatala, ugyanis az Axiom Space űrruha tesztelése miatt éveket is csúszhat a következő holdraszállás - hívta fel a figyelmet a spacejunkie.

Egy április 20-ai jelentésben a NASA Főfelügyelői Hivatala (OIG) arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség hibázott, amikor a holdruhák elkészítését külön cégekre bízta. Többek között az űrruhák fejlesztésének technikai kockázataira, és az iparági tapasztalat hiányára alapozták a véleményüket.

A NASA eredeti ütemtervei, amelyek szerint 2025-ben és 2026-ban demonstrálták volna a holdi, illetve mikrogravitációs űrruhákat, túlzottan optimisták voltak, és végül megvalósíthatatlannak bizonyultak, amit legalább másfél éves késések is bizonyítanak mindkét esetben

 — állítják a nyilatkozatban és hozzátették, hogy lehetséges, hogy az űrruhák csak 2031-re készülhetnek el.

Fotó: Axiom Space Facebook-oldala

A jelentés aggodalmai azonban ellentétben állnak a NASA és az Axiom közelmúltbeli optimizmusával az Artemis holdi űrruha fejlesztésével kapcsolatban.

Biztos vagyok benne, hogy amikor a NASA 2028-ban készen áll a holdraszállásra, űrhajósaink Axiom űrruhákat fognak viselni

– nyilatkozta Jared Isaacman NASA-igazgató.

