Már most látszik: nem lesz időben holdraszállás?

Rendkívüli bejelentést tett közzé a NASA Főfelügyelői Hivatala, ugyanis az Axiom Space űrruha tesztelése miatt éveket is csúszhat a következő holdraszállás - hívta fel a figyelmet a spacejunkie.

Egy április 20-ai jelentésben a NASA Főfelügyelői Hivatala (OIG) arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség hibázott, amikor a holdruhák elkészítését külön cégekre bízta. Többek között az űrruhák fejlesztésének technikai kockázataira, és az iparági tapasztalat hiányára alapozták a véleményüket.

A NASA eredeti ütemtervei, amelyek szerint 2025-ben és 2026-ban demonstrálták volna a holdi, illetve mikrogravitációs űrruhákat, túlzottan optimisták voltak, és végül megvalósíthatatlannak bizonyultak, amit legalább másfél éves késések is bizonyítanak mindkét esetben

— állítják a nyilatkozatban és hozzátették, hogy lehetséges, hogy az űrruhák csak 2031-re készülhetnek el.