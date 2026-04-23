Eltört a mécses Szandiéknál, erre nem voltak felkészülve - Videó

Mint arról korábban beszámoltunk, néhány nappal ezelőtt, Szandi és férje, Csabi Amerikába utaztak, hogy meglátogassák várandós lányukat Blankát és brazil férjét, Ricardot.

Az énekesnő az első találkozásról és a közösen töltött napokról is közzétett videókat, a búcsúra azonban egyikük sem volt felkészülve. Könnyek között ölelgették egymást a Los Angeles-i Reptéren.



Szandiék mindössze egy hetet töltöttek együtt, amibe igyekeztek minél több programot besűríteni. Közösen mentek el babaultrahangra, sőt, megtartották a pici babaváró buliját is, ahol a neve is kiderült.

Hazel-t már az egész család izgatottan várja, a nagyszülők viszont egyelőre a távolból csodálják lányukat és leendő unokájukat.