2026. április 23. csütörtök, Béla
18°C Budapest
szandi
unoka
bogdán blanka

Eltört a mécses Szandiéknál, erre nem voltak felkészülve - Videó
Megható felvételt tettek közzé Amerikából.
2026. április 23., csütörtök 12:35
Vágólapra másolva!

Mint arról korábban beszámoltunk, néhány nappal ezelőtt, Szandi és férje, Csabi Amerikába utaztak, hogy meglátogassák várandós lányukat Blankát és brazil férjét, Ricardot.

Az énekesnő az első találkozásról és a közösen töltött napokról is közzétett videókat, a búcsúra azonban egyikük sem volt felkészülve. Könnyek között ölelgették egymást a Los Angeles-i Reptéren.


Szandiék mindössze egy hetet töltöttek együtt, amibe igyekeztek minél több programot besűríteni. Közösen mentek el babaultrahangra, sőt, megtartották a pici babaváró buliját is, ahol a neve is kiderült.

Hazel-t már az egész család izgatottan várja, a nagyszülők viszont egyelőre a távolból csodálják lányukat és leendő unokájukat.

 

Nyitókép: Bogdán Blanka hivatalos Instagram-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra