Így találkozott várandós lányával Szandi, szem nem marad szárazon – Videó

Néhány nappal ezelőtt, amikor Szandi és férje, Csabi a ferihegyi repülőtérről jelentkeztek be, már sejthettük, de még nem lehettünk teljesen biztosak benne, mi lesz az úti céljuk, az énekesnő csütörtöki Instagram-bejegyzése azonban minden kérdésre választ adott.

A pillanat, amire nincsenek szavak…

– fűzte a közzétett videóhoz Szandi, amelyben várandós lányának, Blankának és annak brazil férjének is a nyakába ugrott a Los Angeles-i reptéren.

A találkozás azért is sikerült különösen meghatóra, mert a friss Máté Péter-díjas zenész először jár lányánál azóta, hogy bejelentették az örömhírt. A leendő nagymama láthatóan már a kis pocaklakót is üdvözölte.