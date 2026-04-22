Ön tudta? Így úszhatja meg az utalási költséget

A költségmentességet egy modern banki technológia, a fizetési kérelem – vagy az erre épülő qvik – biztosítja, amelyet a küldő fél kezdeményezhet. Míg a hagyományos banki átutalás – amit a számlatulajdonos indít – díjköteles, és van tranzakciós illetéke, a fizetési kérelemre válaszul adott jóváhagyás a lakossági ügyfelek számára jogszabályilag illetékmentes és a legtöbb banknál díjmentes.

Az utalás még nem lesz ingyenes, mert a díjbekérő önmagában nem varázseszköz

A díjbekérő – más néven proforma – csupán egy fizetési értesítő. Nem számviteli bizonylat, nem kell könyvelni, és nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget a kiállítónak mindaddig, amíg a pénz be nem érkezik. Ha valaki egy sima díjbekérő alapján, manuálisan begépeli az utalást a netbankjába, akkor a pénzintézet le fogja vonni a szokásos díjat.

De akkor mégis miért éri meg a küldőnek? Nos, a válasz egyszerű: a vállalkozások azért szeretik a díjbekérőt, mert így nem kell előre kifizetniük az áfát egy olyan számla után, amit a vevő talán ki sem fizet. Ha a vevő nem fizet, nincs szükség sztornózásra vagy bonyolult módosításokra.