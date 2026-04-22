Ön tudta? Így úszhatja meg az utalási költséget
A költségmentességet egy modern banki technológia, a fizetési kérelem – vagy az erre épülő qvik – biztosítja, amelyet a küldő fél kezdeményezhet. Míg a hagyományos banki átutalás – amit a számlatulajdonos indít – díjköteles, és van tranzakciós illetéke, a fizetési kérelemre válaszul adott jóváhagyás a lakossági ügyfelek számára jogszabályilag illetékmentes és a legtöbb banknál díjmentes.
Az utalás még nem lesz ingyenes, mert a díjbekérő önmagában nem varázseszköz
A díjbekérő – más néven proforma – csupán egy fizetési értesítő. Nem számviteli bizonylat, nem kell könyvelni, és nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget a kiállítónak mindaddig, amíg a pénz be nem érkezik. Ha valaki egy sima díjbekérő alapján, manuálisan begépeli az utalást a netbankjába, akkor a pénzintézet le fogja vonni a szokásos díjat.
De akkor mégis miért éri meg a küldőnek? Nos, a válasz egyszerű: a vállalkozások azért szeretik a díjbekérőt, mert így nem kell előre kifizetniük az áfát egy olyan számla után, amit a vevő talán ki sem fizet. Ha a vevő nem fizet, nincs szükség sztornózásra vagy bonyolult módosításokra.
A valódi spórolás: fizetési kérelem és qvik
A 2024 áprilisától minden hazai banknál kötelezően fogadható fizetési kérelem az, ami biztosítja mindenkinek az ingyenességet, ugyanúgy, mint idén február óta a készpénzfelvételnél 300 ezer forintos határig nem vonnak le a bankok egy fillért sem. Ha a szolgáltató a díjbekérő mellé – vagy helyett – egy ilyen digitális kérelmet küld a kifizető adószámára vagy e-mail címére, a tranzakció folyamata megváltozik:
- Nincs gépelés: nem hibázza el a számlaszámot vagy a közleményt.
- Azonnaliság: a pénz másodpercek alatt megérkezik (AFR rendszer).
- 0 Ft költség: lakossági oldalon a törvény erejénél fogva nem terheli tranzakciós illeték, és a bankok többsége (pl. OTP, MBH, Erste) sem számít fel külön díjat a válaszadásért.
Fontos tudni, hogy míg a sima lakossági utalásoknál 50 000 Ft felett már tranzakciós illetéket kell fizetni (0,45%),
a fizetési kérelemre adott válasz összeghatártól függetlenül illetékmentes maradt.
Ez különösen nagy előny például
- ingatlanvásárláskor,
- autóvételnél,
ahol a milliós tételeknél tízezreket spórolhat a fizető, illetve utaló fél.
Tehát ha spórolni akar valaki, ne csak díjbekérőt kérjen, hanem kérdezze meg a partnert, tud-e fizetési kérelmet vagy QR-kódos (qvik) fizetési lehetőséget küldeni. Ekkor valóban megmarad a számlán az utalási költség.
