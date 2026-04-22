2026. április 22. szerda, Csilla, Noémi
17°C Budapest
utalás
díjbekérő
qvik
ingyenes
bankok

Ön tudta? Így úszhatja meg az utalási költséget

Ön tudta? Így úszhatja meg az utalási költséget
Sokan keresik a módját, hogyan kerülhetnék el a banki költségeket. Elterjedt a nézet, hogy ha „díjbekérőt kérünk”, megússzuk az utalás díját. Ebben a formában ez pontatlan, de a technológiai háttér ismeretében valóban létezik legális és ingyenes megoldás.
2026. április 22., szerda 14:33
Vágólapra másolva!

A költségmentességet egy modern banki technológia, a fizetési kérelem – vagy az erre épülő qvik – biztosítja, amelyet a küldő fél kezdeményezhet. Míg a hagyományos banki átutalás – amit a számlatulajdonos indít – díjköteles, és van tranzakciós illetéke, a fizetési kérelemre válaszul adott jóváhagyás a lakossági ügyfelek számára jogszabályilag illetékmentes és a legtöbb banknál díjmentes.

A fotó illusztráció: Shutterstock

Az utalás még nem lesz ingyenes, mert a díjbekérő önmagában nem varázseszköz

A díjbekérő – más néven proforma – csupán egy fizetési értesítő. Nem számviteli bizonylat, nem kell könyvelni, és nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget a kiállítónak mindaddig, amíg a pénz be nem érkezik. Ha valaki egy sima díjbekérő alapján, manuálisan begépeli az utalást a netbankjába, akkor a pénzintézet le fogja vonni a szokásos díjat.

De akkor mégis miért éri meg a küldőnek? Nos, a válasz egyszerű: a vállalkozások azért szeretik a díjbekérőt, mert így nem kell előre kifizetniük az áfát egy olyan számla után, amit a vevő talán ki sem fizet. Ha a vevő nem fizet, nincs szükség sztornózásra vagy bonyolult módosításokra.

A valódi spórolás: fizetési kérelem és qvik

A 2024 áprilisától minden hazai banknál kötelezően fogadható fizetési kérelem az, ami biztosítja mindenkinek az ingyenességet, ugyanúgy, mint idén február óta a készpénzfelvételnél 300 ezer forintos határig nem vonnak le a bankok egy fillért sem. Ha a szolgáltató a díjbekérő mellé – vagy helyett – egy ilyen digitális kérelmet küld a kifizető adószámára vagy e-mail címére, a tranzakció folyamata megváltozik:

  • Nincs gépelés: nem hibázza el a számlaszámot vagy a közleményt.
  • Azonnaliság: a pénz másodpercek alatt megérkezik (AFR rendszer).
  • 0 Ft költség: lakossági oldalon a törvény erejénél fogva nem terheli tranzakciós illeték, és a bankok többsége (pl. OTP, MBH, Erste) sem számít fel külön díjat a válaszadásért.

Fontos tudni, hogy míg a sima lakossági utalásoknál 50 000 Ft felett már tranzakciós illetéket kell fizetni (0,45%), 

a fizetési kérelemre adott válasz összeghatártól függetlenül illetékmentes maradt. 

Ez különösen nagy előny például 

  • ingatlanvásárláskor,
  • autóvételnél, 

ahol a milliós tételeknél tízezreket spórolhat a fizető, illetve utaló fél.

Tehát ha spórolni akar valaki, ne csak díjbekérőt kérjen, hanem kérdezze meg a partnert, tud-e fizetési kérelmet vagy QR-kódos (qvik) fizetési lehetőséget küldeni. Ekkor valóban megmarad a számlán az utalási költség.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra