Svédországi iskolák kaptak fenyegetéseket, ezért sok intézményben elmaradt a tanítás
Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren
A rendőrség megerősítette, hogy körlevél formájában fenyegető e-mail érkezett több oktatási intézményhez számos montenegrói településen.
A Vijesti.me hírportál információi szerint a kormány, a rendőrség, a Nemzetbiztonsági Ügynökség és több sajtótermék is megkapta az üzenetet, amelyben 24 iskola ellen helyeztek kilátásba támadást egy automata fegyverről készült fénykép kíséretében. A feladó azonban nem nevezte meg, hogy pontosan mely iskolákról van szó.
Ezzel egy időben a podgoricai repülőtéren is bombafenyegetés miatt indult vizsgálat. A bejelentés szerint egy, az Egyesült Királyságba, Londonba tartó járat egyik utasánál helyeztek el robbanószerkezetet.
A fenyegető e-mailt a montenegrói kormány, a rendőrség és a Nemzetbiztonsági Ügynökség címére küldték ugyanarról a szolgáltatóról, ahonnan korábban az iskoláknak szóló bombariadók is érkeztek.
A levél szerint az érintett járatnak 9.30-kor kellett volna elindulnia Podgoricából, ugyanakkor a repülőtér hivatalos honlapján az szerepel, hogy a londoni járat indulását 10.30-ra tervezték, míg a Londonból érkező repülőgép landolását egy órával korábbra várták.
A rendőrség minden helyszínen ellenőrzést végez.
Az utóbbi néhány hétben a nyugat-balkáni országokban megnőtt a pokolgépes fenyegetések száma, eddig azonban mindegyik hamisnak bizonyult.
Forrás: MTI
Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak
Hétfői tragédia: Egy fiatal jégkorongozót gázoltak halálra
Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek
Izraeli légicsapás érte Kelet-Libanont, halálos áldozata is van
Indiában hőségriasztást adtak ki, a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja
Iráni erők konténerhajóra nyitottak tüzet a Hormuzi-szorosban
Donald Trump: az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet pakisztáni kérésre
Floridában kivégeztek egy férfit, akit szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra
Kórházi szellőző csöveken akadt fenn egy idős beteg, jelenleg is az életéért küzdenek
Elképesztő eset a kórházban: egy teszt mindent leleplezett
Tornádó tarolt Mezőrücsnél, rémisztő videó készült az egyik kertből