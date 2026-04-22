Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren

A rendőrség megerősítette, hogy körlevél formájában fenyegető e-mail érkezett több oktatási intézményhez számos montenegrói településen.

A Vijesti.me hírportál információi szerint a kormány, a rendőrség, a Nemzetbiztonsági Ügynökség és több sajtótermék is megkapta az üzenetet, amelyben 24 iskola ellen helyeztek kilátásba támadást egy automata fegyverről készült fénykép kíséretében. A feladó azonban nem nevezte meg, hogy pontosan mely iskolákról van szó.

Učenici evakuisani zbog dojava o bombama u školama u Zagrebu i Dubrovačko-neretvanskoj županiji https://t.co/hzW7P6RABf — Anadolu BHSC (@aa_balkans) April 21, 2026



Ezzel egy időben a podgoricai repülőtéren is bombafenyegetés miatt indult vizsgálat. A bejelentés szerint egy, az Egyesült Királyságba, Londonba tartó járat egyik utasánál helyeztek el robbanószerkezetet.