Floridában kivégeztek egy férfit, akit szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra
Szomszédja meggyilkolása miatt kedden Floridában kivégeztek egy halálra ítélt férfit - közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság.
2026. április 22., szerda 08:18
A 58 éves Chadwick Willacy kivégzése helyi idő szerint 18 óra 15 perckor történt az állami büntetés-végrehajtási hatóság közleménye szerint. Ez az év eleje óta a nyolcadik kivégzés az Egyesült Államokban, mindegyik halálos injekcióval történt, ebből öt Floridában.

 

Willacyt 1990-ben ítélték halálra, mert megölte szomszédját, az 56 éves Marlys Sathert, aki tetten érte, miközben betört hozzá.

Tavaly összesen 47 kivégzés történt az Egyesült Államokban, ezek közül 39-et halálos injekcióval hajtottak végre.

Az 50 amerikai államból 23-ban eltörölték a halálbüntetést. Három államban, Kaliforniában, Oregonban és Pennsylvaniában a kormányzó döntése alapján moratórium van érvényben a kivégzésekre.

Forrás: MTI

 

