holló
támadás
Csehország
bárány

Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek

Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek
A támadás ellen nehéz fellépni, miközben nő a kár.
2026. április 22., szerda 12:16
Szinte filmszerű jelenetekről számolnak be a gazdák Csehország több térségéből, különösen a Beszkidek és Zlín környékéről. Hollók támadnak a frissen született bárányokra, sokszor már életük első perceiben végezve velük – adta hírül szerdán a Paraméter.

A jelenség brutalitása sokakat Alfred Hitchcock klasszikus filmjére, a The Birds (Madarak) emlékeztet. A valóság azonban még megrázóbb: a támadások gyorsak és könyörtelenek, és gyakran több állat is odavész egyetlen nap alatt.

Odarepülnek, széttépik a fejüket, megeszik az agyukat és a belsőségeiket

-    osztotta meg a megrázó részleteket az egyik érintett, Jan Švéda farmtulajdonos.


A juhok sok esetben közvetlenül a legelőkön ellenek, így az újszülött bárányok teljesen védtelenek a támadásokkal szemben. A gazdák szerint korábban a hollók inkább hasznos szerepet töltöttek be, az elhullott állatokat fogyasztották el, ám az utóbbi időben jelentősen elszaporodtak, és viselkedésük is megváltozott.

A probléma kezelését nehezíti, hogy a holló védett faj, így a gazdák csak hosszadalmas engedélyezési eljárás után léphetnek fel ellenük. Mire azonban megszületik az engedély, sokszor már bekövetkezik a kár.

A hagyományos védekezési módszerek (riasztók, őrkutyák) sem hoznak áttörést, mivel ezek a rendkívül intelligens madarak gyorsan alkalmazkodnak az új körülményekhez.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra