Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek

Szinte filmszerű jelenetekről számolnak be a gazdák Csehország több térségéből, különösen a Beszkidek és Zlín környékéről. Hollók támadnak a frissen született bárányokra, sokszor már életük első perceiben végezve velük – adta hírül szerdán a Paraméter.

A jelenség brutalitása sokakat Alfred Hitchcock klasszikus filmjére, a The Birds (Madarak) emlékeztet. A valóság azonban még megrázóbb: a támadások gyorsak és könyörtelenek, és gyakran több állat is odavész egyetlen nap alatt.

Odarepülnek, széttépik a fejüket, megeszik az agyukat és a belsőségeiket

- osztotta meg a megrázó részleteket az egyik érintett, Jan Švéda farmtulajdonos.