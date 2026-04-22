Svédországi iskolák kaptak fenyegetéseket, ezért sok intézményben elmaradt a tanítás

A svédországi Borlänge város önkormányzata bejelentette, hogy a település 16 állami iskolájában szerdán elmarad a tanítás, mert előző este "fenyegetéseket" kaptak. A rendőrség megerősítette, hogy érkezett fenyegetés, de közölte, hogy ennek jellegéről nem adnak tájékoztatást.
2026. április 22., szerda 14:32
Az önkormányzat közleménye szerint óvintézkedésként döntöttek a tanítás felfüggesztése miatt. Jörgen Olsson, az önkormányzat szolgáltatási igazgatója elmondta, hogy a diákok között hétfőn terjedtek el az első aggodalomra okot adó információk, amelyekről az önkormányzat másnap értesült.

Jimmy Spolander, a rendőrség egyik tisztségviselője a sajtóval azt közölte, hogy "a fenyegetés jellegéről nem árulhat el részleteket, mert a nyomozás folyamatban van".


A svéd sajtó értesülései szerint a mintegy 45 ezer lakosú, Stockholmtól mintegy 220 kilométerre észak-nyugatra található Borlängéban öt magániskola is úgy döntött, hogy szerdára bezár.

Az SVT tévécsatorna információi szerint körülbelül 3 ezer tanuló számára maradt el a városban a szerdai tanítás.

Forrás: MTI

 

